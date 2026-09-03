داروهای خارجی را بیمه کنید؛ راهکار عبور از بحران دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی، گفت: بسیاری از بیماران به دلیل گرانی، کمبود و یا اختلاف قیمتهای مصوب سازمان غذا و دارو با میزان پوشش سازمانهای بیمهگر، در شرایط دشواری برای تأمین داروهای حیاتی خود قرار دارند.
وی بر لزوم بازنگری در سیاستهای پوششی سازمانهای بیمهگر تأکید کرد و افزود: به دلیل عدم توزیع نسخه داخلی برخی داروها، بیماران ناچار میشوند برای نجات جان خود به سراغ نسخههای خارجی بروند و در نتیجه، مبالغی را به عنوان «مابهالتفاوت» از جیب خود پرداخت کنند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود، در ارائه راهکاری برای این معضل، گفت: در صورت احراز عدم تولید نسخه داخلی پیشنهاد میشود بهصورت موقت و تا زمان رفع مشکل، نوع خارجی در پوشش سازمانهای بیمهگر قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکید پزشک معالج برای مصرف داروهای خارجی به دلیل عواض دارویی یا عدم پاسخ درمانی، خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از این داروها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و هزینه بسیار قابل توجهی خصوصاً برای بیماران صعب العلاج ایجاد میکند.
حاجی دلیگانی در ادامه پیشنهاد کرد تا سازمانهای بیمهگر بر اساس مستندات لازم و گواهی پزشک معالج همکاری لازم را برای پوشش هزینههای نوع خارجی داروها داشته باشند.
وی با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام دارویی، نسبت به عدم بهروزرسانی به موقع میزان ارز تخصیصی برای هر دارو و تأخیر در اعمال این تغییرات انتقاد کرد و گفت: اغلب بیماران مجبورند داروی خود را با پرداخت سهم ارز دریافت کنند، این در حالی است که بیشتر بیماران نیازمند دریافت سهم ارز بیماران خاص و صعبالعلاج هستند و هزینههای بالایی جهت درمان متحمل میشوند.
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