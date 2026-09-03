به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی در همایش رودان شناسی که با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی شهرستان رودان برگزار شد، رودان را سرزمینی با فرصتهای پایدار توصیف کرد و گفت: با همدلی، تدبیر و همراهی مردم و مسئولان، میتوان ظرفیتهای گسترده کشاورزی، گردشگری و سرمایهگذاری این شهرستان را به فرصتهای پایدار تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از مهمترین پایههای اقتصادی رودان است، بر ضرورت توسعه کشاورزی نوین، مدیریت بهینه منابع آب، اصلاح الگوی کشت، تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری، بستهبندی و برندسازی محصولات تأکید کرد و افزود: هدف تنها افزایش تولید نیست، بلکه باید ارزش افزوده محصولات در شهرستان ایجاد شود تا ضمن افزایش درآمد کشاورزان، زمینه اشتغال پایدار جوانان نیز فراهم شود.
فرماندار رودان خشکسالی و کاهش منابع آب را از مهمترین چالشهای امروز شهرستان دانست و اظهار داشت: بهشت جنوب امروز تشنه است، اما خشکسالی پایان رودان نیست؛ آزمون تدبیر و اراده ماست.» وی مدیریت علمی منابع آب، توسعه سامانههای نوین آبیاری، آبخیزداری و آبخوانداری افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت آب را از ضروریات آینده شهرستان برشمرد.
محسنی همچنین ظرفیتهای طبیعی، روستایی و فرهنگی رودان را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری دانست و بیان کرد: باید با تقویت زیرساختها، معرفی جاذبهها و توسعه بومگردی، رودان را از مقصد عبوری به مقصد ماندگار گردشگری تبدیل کنیم.
فرماندار رودان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و نام ۲۵۷ شهید سرافراز شهرستان، مردم این دیار را مؤمن انقلابی نجیب و وفادار به ایران معرفی کرد و خدمت به آنان را امانتی دانست که باید با عدالت، آبادانی، اشتغال و امید به آینده پاسخ داده شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه وفاق ملی، توسعه رودان را نیازمند استفاده از همه ظرفیتها و کنار گذاشتن اختلاف سلیقهها دانست و خواستار همکاری همه نیروهای دلسوز، نخبگان و فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حل مسائل مردم شد.
فرماندار رودان در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای رودان به فرصتهای واقعی برای مردم، صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات کشاورزی، گردشگری، بومگردی، انرژیهای نو، کسبوکارهای دانشبنیان و توسعه زیرساختها را موتورهای جدید اقتصاد رودان معرفی کرد و گفت: امروز شاید بهشت جنوب تشنه باشد، اما با تدبیر، وفاق، همدلی و پای کار بودن مردم و مسئولان، بهشت رودان دوباره سبز خواهد شد.
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