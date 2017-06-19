شش دانگ حواسمان به حواشی امنی که نفاق در آنها نفوذ می کند، باشد

خبرگزاری مهر، گروه سیاست_فروز رجایی فر: آمریکایی‌ها بدانند جمهوری اسلامی از مواضعی همچون ظلم‌ستیزی و دفاع از فلسطین دست بر نمی‌دارد و از تلاش برای احقاق حقوق ملت کوتاه نمی‌آید.

البته بعضی مطالب را فقط نباید امریکایی ها بدانند!

اگر بخواهیم یک راست برویم سر اصل مطلب باید بگویم که جریان حزب الله برای ادا کردن حق مطلب، باید بعضی خط قرمزها را جابجا کند و هر جا که لازم باشد، حتی منصوبین رهبری و عملکرد آن ها را مورد نقد و سنجش قرار دهد.

اسلام و سیره امامان پاک به امت این جواز را داده است که از خود امام و رهبر جامعه هم پرسشگری کند و پاسخگویی بخواهد؛ لکن این قداستی که ما پیش فرض گرفته و از رهبری به اطرافیان و دستگاه های مرتبط تسری داده ایم و عملکرد آنها را از هر فساد و حتی اشتباه به دور می دانیم، موجب شده که بخش بزرگی از ظرفیت رصدگری و اثر گذاری ما تعطیل بماند و نوعی محافظه کاری و عافیت طلبی بر ما حاکم شود.

این باید یکی از برنامه های اساسی حزب الله باشد که با ورود در حوزه های خاص، نقد خود را از حیطه جناح ها فراتر برده و برادری خود را با اصول انقلاب، اهداف رهبری و مطالبات مردم ثابت کند.

بارها گفته و نوشته ام که خط و جریان نفاق خود را در حوزه قدرت استتار می کند و برای حفظ جایگاه خود، مناسبات موجود را مزورانه تایید و تقویت می کند و چون موریانه ساختار را از درون می پوساند و بدیهی است که با نقد و اصلاح کاری ندارد، این وظیفه ماست که نسبت به پروژه نفوذ هوشیار باشیم و شش دانگ حواسمان به حواشی امنی باشد که نفاق ممکن است در آنها لانه کند.

این از کلیات امری که اگر حزب الله در آن فعال نشود، خیلی زود دیر خواهد شد!

و اما بعد و برای آغازی در این مسیر خطیر...

در حالی که دفاع از فلسطین مظلوم سیاست اصولی و مبنایی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و نزدیک به چهل سال است که مقدرات و تحولات کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است؛ امسال نمایندگی ولی فقیه در مرکز اسلامی لندن از حضور در تبلیغات روز قدس سر باز زده و با دلایلی که موجه و معذور به نظر نمی رسد، به طور اشکار از موضع رسمی نظام جدا شده و تخطی کرده است.

بر اساس گزارش معتمدین با این که در سال های اخیر موضوع دفاع از ملت فلسطین به یک ظرفیت موثر برای جذب نخبگان اروپایی و جلب همدلی افکار عمومی تبدیل شده و چنان مورد استقبال قرار گرفته که تشکل های متعددی در مراسم مرتبط با فلسطین از جمله روز قدس شرکت می کنند، اعتراضات و اقدامات فعالان حامی فلسطین برای اعلان همراهی این مرکز با مراسم روز قدس و ذکر نام و نشان ان در پوسترهای تبلیغاتی سودی نداشته است.

اکنون با توجه به بیانات اخیر رهبری در دیدار با کارگزاران نظام که در صدر این نوشتار امد، به نظر می رسد عقب نشینی مذکور خودسرانه بوده و وجهی ندارد و این واقعه از جمله مواردیست که به عهده جریان حزب الله و فعالان حامی فلسطین است که به طور علنی اطلاعات و اعتراضات خود را به دفتر مقام معظم رهبری منتقل کرده و خواهان الزام مسوولان مرکز اسلامی لندن به مشارکت در برنامه های روز قدس و یا پاسخگویی مستند و صحیح آن مرکز برای این عمل عجیب و نو ظهور خود شوند.