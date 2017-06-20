حمله موشکی سپاه حاوی پیامی روشن به دشمن بود/ داعش سیلی خورد

حجتالاسلام عباسعلی نصیری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه موشکباران مواضع داعش باعث ایجاد حس غرور در مردم ایران شده و محبوبیت و حضور سپاه برای صیانت از کشور را به نحو شایسته در نزد مردم بالابرده است، تأکید داشت: بسیاری از جریانهای سیاسی که همیشه بر سپاه و ضرورت هزینههای نظامی خرده میگرفتند حال دریافتند که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبود کشور هم نبود.
وی تصریح کرد: این اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سبب موضعگیری واحد از طرف تمام نیروها و گروههای سیاسی داخل نظام شده که ثمره این اتحاد، اقتدار سیاسی کشور را تقویت کرده و بازهم آن نهادی که در این مقطع حساس سیاسی بعد از انتخابات موجب عزت و اقتدار سیاسی کشور شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
معاون سابق آموزشی سازمان بسیج اساتید کشور گفت: این حمله موشکی، پیام آشکاری به تروریستها داد که اگر لندن، پاریس، آنکارا و دیگر پایتختهای مهم جهانی را آماج حملات خود قرار میدهند، اما شاهد این اقدام تلافیجویانه از سوی آنها علیه خود نبوده و ما بهمانند آنها عمل نخواهیم کرد و هر حملهای را با حمله بزرگتر پاسخخواهیم داد و از سوی دیگر ایران با حمله موشکی خود به مواضع داعش، این هشدار را به آمریکاییها داد که آمادگی پاسخ به حملات در هر نقطهای از جهان را دارد.
نصیری فرد افزود: موشکهایی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عملیات (دیرالزور) استفاده شد، همانهایی بودند که سه روز پیش مشمول تحریمهای سنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قرارگرفت و این حمله پیام روشنی برای آمریکا بود که جمهوری اسلامی ایران با هر تحریمی از برنامه موشکی خود عقبنشینی نخواهد کرد و با قوت بیشتر آن را ادامه خواهد داد.
وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه این موشکها پیامی داشت برای اسرائیل، عربستان و متحدان آنها که علیه ایران در منطقه شکلگرفته است، اظهار داشت: تحرکاتی که مهمترین هدف آنها تضعیف ایران بزرگ در راستای برهم زدن موازنه قدرت منطقه به ضرر ایران است با محوریت صهیونیست و آمریکا و عاملیت آل سعود صورت می گیرد که محکوم به شکست است.
معاون اتحادیه جهانی اساتید مسلمان همچنین یکی از دیگر از پیامهای جمهوری اسلامی ایران با حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کوچک شماری تهدیدات دشمنان برشمرد و گفت: این اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نباید توسط هیچیک از گروههای سیاسی مصادره شود چراکه این نهاد متعلق به همه مردم ایران است.
