به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گلزار همراه با یکتا ناصر، منوچهر هادی و سید امیر سیدزاده تهیه‌کننده فیلم سینمایی «مادر قلب اتمی» روز پنجشنبه ۱ تیرماه در سانس‌های فوق‌العاده پردیس سینمایی کورش از ساعت ۲۲ تا ۱ بامداد در کنار مردم حضور خواهند داشت.

محمدرضا گلزار این روزها فیلم «مادر قلب اتمی» را روی پرده سینماها و سریال «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی با بازی یکتا ناصر را در شبکه نمایش خانگی دارد.

فیلم «مادر قلب اتمی» بر اساس فیلمنامه‌ای از علی احمدزاده و مانی باغبانی به کارگردانی علی احمدزاده و تهیه‌کنندگی سید امیر سیدزاده پس از سه سال توقیف موفق به کسب پروانه نمایش شده و بعد از ۱۵روز اکران با سینماهای محدود و تحریم از سوی حوزه هنری ، با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است.

محمدرضا گلزار، ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی، مهرداد صدیقیان، رضا بهبودی و احسان امانی بازیگران این فیلم هستند و سایر عوامل آن عبارتند از فیلمبردار: اشکان اشکانی، صدابردار: امین میرشکاری، صداگذار: حسین ابوالصدق، طراح چهره‌پردازی: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علیرضا شمس شریفی، دستیار اول صحنه و لباس: لیلا بهشاد، عکاس: ساتیار امامی، مجری طرح و مدیر تولید: محمد سیدزاده، سرمایه‌گذاران: امیر غریبلو و امیر سیدزاده، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، فضای مجازی: علی صادقیان، پخش: نسیم صبا.