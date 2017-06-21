تلاش برای حذف دست های غیرمتخصص در امر ترجمه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جهان آبادی دبیر انجمن صنفی مترجمان تهران، ضمن اعلام ایجاد فرم گزارش تخلفات بر روی وبگاه این انجمن صنفی از زمان ابلاغ این امر در سال ۹۵، گفت: تاکنون هیچ گزارش تخلفی در سامانه ثبت نشده است، که این امر می تواند دلگرم کننده باشد.

وی افزود: سوم آذر ماه ۱۳۹۵ و پس از رایزنی های به عمل آمده از سوی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران طی نامه ای مکتوب به انجمن صنفی مترجمان، از ابلاغ ممنوعیت فعالیت کافی نت ها در حوزه ترجمه و برخورد با کافی نت های متخلف خبر داد. در مرقومه اتحادیه موصوف، بر پلمپ واحدهای متخلف در صورت ارائه گزارش تأکید شده است.

دبیر انجمن صنفی مترجمان تهران همچنین از مذاکرات انجمن با سایر اتحادیه های ذی مدخل، از جمله اتحادیه صنف دفاتر فنی و تایپ و تکثیر، برای حذف دست های غیر متخصص در ارائه خدمات ترجمه خبر داد و ابراز امیدواری کرد همکاری این اتحادیه ها بتواند به بهبود و ارتقای کیفیت خدمت ترجمه و همچنین ساماندهی بهتر وضعیت شغلی مترجمان کمک کند.

جهان آبادی گفت: انجمن صنفی مترجمان از تمام ابزارهای قانونی خود برای حل این معضل بهره خواهد برد و از کلیه مترجمان خواسته تا در صورت مشاهده تخلفاتی از این دست، موارد را به انجمن گزارش کنند.

وی همچنین از متقاضیان و مشتریان خدمات ترجمه نیز خواست تا درخواست ها و سفارشات خود را به موسسات و نهادهای ترجمه مجاز ارجاع دهند تا زمینه پاسخگویی بهتر فراهم شود.