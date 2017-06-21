هدف «کابوس» یادآوری وظیفه همگانی ما درباره اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا خردمندان کارگردان انیمیشن «کابوس» درباره اثرش که در قالب بسته «فرزندان رمضان» جشنواره «عمار» ویژه اقتصاد مقاومتی در شبکه اکران مردمی این جشنواره در حال نمایش است، گفت: انیمیشن «کابوس» به موضوع نابودی تولیدات داخلی کشور به واسطه حضور و هجوم کالاهای خارجی می پردازد؛ این وضعیت زمان بسیاری ذهن من را درگیر خود کرده است. در حال حاضر شاهد هستیم بسیاری از کارگاه‌ها در سال های اخیر از بین رفته اند.

وی افزود: البته باید به این نکته اشاره کنم که این مساله مربوط به یک دولت خاص هم نیست و نتیجه سیاست های نادرست چند دهه اخیر است که موجب شده است ما به وضعیت امروز برسیم؛ امروزه متاسفانه بسیاری از تولیدکننده های داخلی دل سرد و دل شکسته کارهای خود را رها کرده و به سراغ کارهای دیگری رفته اند.

خردمندان بیان کرد: هدف از ساخت این انیمیشن توجه به ساخت تولیدات ملی و داخلی کشور و جنس ایرانی و یادآوری وظیفه همگانی ما در قبال اقتصاد کشور است.

وی اضافه کرد: انیمیشن «کابوس» در سال ۱۳۹۵ تهیه و تولید شده است و زمانی که ایده اولیه ساخت آن شکل گرفت من این موضوع را با همکارم محمد لطفعلی کارگردان عرصه انیمیشن در میان گذاشتم؛ البته ما سابقه همکاری با هم در انیمیشن «پدر» را نیز داشتیم که او در این انیمیشن بحث های طراحی فضا، شخصیت ها و انیمیت را انجام داد.

این کارگردان اظهار کرد: صداگذاری بسیار خوب انیمیشن «کابوس» را مهدی جمشیدیان انجام داه و تهیه کننده کار نیز باشگاه فیلم سوره در کنار یک مرکز دیگر فرهنگی هنری است.

خردمندان تصریح کرد: انیمیشن «کابوس» تا امروز به طور مکرر از تلویزیون پخش شده و در جشنواره مردمی فیلم «عمار»، دیپلم افتخار کسب کرده، البته این انیمیشن در چند جشنواره دیگر نیز حضور داشته است.

وی در ادامه درباره توجه به مضامینی مثل اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر بخواهیم با نگاه واقع گرا به این مساله نگاه کنیم کار برای ما سخت می شود؛ به عبارت بهتر اگر بخواهیم با نگاه واقع گرا به سراغ ساخت چنین سوژه‌هایی برویم باورپذیری اثر برای مخاطبان، بسیار سخت و دشوار می‌شود.

این کارگردان افزود: تصور من به عنوان یک فیلمساز این است که مهمترین اتفاق بحث آسیب شناسی در این حوزه و بستر اصلی آسیب شناسی برای چنین موضوعی قالب مستند است؛ در حقیقت بهترین قالبی که می توان در مورد چنین حوزه‌هایی حرف زد و فیلم ساخت، گونه سینمایی مستند است.

خردمندان ادامه داد: مستند این قابلیت را دارد تا عمیق و دقیق چنین موضوعاتی را بررسی و کنکاش کند و وارد جزییات آن شود و بی پروا و بی پرده بتواند علل رخ دادن این اتفاقات را آسیب شناسی کند و مشکلات سر راه اقتصاد مقاومتی را بررسی و مشخص کند.

این کارگردان تاکید کرد: فیلمسازان در فرهنگسازی درست اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نقش بسیار مهمی دارند زیرا می توانند هرکدام از آنها از زاویه خاص خود به این موضوع مهم بپردازند؛ آنها می توانند با عملکرد خود در حوزه‌های مستند و سینما مشکلات را بررسی کنند و به آن بپردازند.

خردمندان گفت: وظیفه هنرمند این است که بتواند ابعاد مشکلات و مسایل جامعه را که دیده نمی شود و یا کمرنگ است و حس نمی شود ولی وجود دارد، کشف و سپس به بزرگنمایی آن پرداخته، آن را به تمام مردم کشور نشان بدهد.

وی عنوان کرد: فیلمسازان وظیفه دارند نه فقط درمورد سوژه اقتصاد مقاومتی که درمورد تمامی موضوع ها و حوزه‌های سطح جامعه چشم بینایی داشته باشند و کاری کنند که دیگران هم آن مسایل و مشکلات را ببینند.

این کارگردان در در پایان تصریح کرد: در حال حاضر مشغول کار روی یک مستند هستم که موضوع آن اعتیاد است؛ چرا که این موضوع، یکی از مسایل بسیار جدی در سطح کشور بوده و تا امروز گریبان بسیاری از مردم و خانواده ها را گرفته است.

علاقمندان جهت دریافت و اکران این مستند می‌توانند به سایت اکران مردمی جشنواره عمار به نشانی Ekran.ammarfilm.ir مراجعه کنند.