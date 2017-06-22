آثار کوتاهی درباره اعتیاد می سازم/ اعتیاد مانند ویروس عمل می کند

محمدرضا خردمندان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر مشغول پیش تولید یک بسته ۱۰ قسمتی از فیلم های کوتاه درباره اعتیاد هستم که این بسته شامل فیلم هایی در قالب داستانی و انیمیشن است که بعد از ماه مبارک رمضان مراحل تولید آن آغاز و تا شهریور ماه آماده نمایش می شود.

وی افزود: سعی می کنیم در هر قسمت از یک منظر متفاوت به یکی از تبعات اعتیاد توجه کنیم و با رویکردهای کاملا متفاوت و جامع به این مساله بپردازیم تا این آثار کوتاه تاثیرگذار باشند. این را هم باید بگویم که این بسته از فیلم های کوتاه، در ادامه آثار قبلی کوتاه من است و در نظر داریم در شبکه ها، فضاهای مجازی و در جشنواره ها آنها را به نمایش بگذاریم.

خردمندان اظهار کرد: مساله اعتیاد یکی از مسایل مهم کشور ما است؛ به یاد دارم یکبار یا بکی از مسئولان این حوزه صحبت می کردم که گفت: طبق آمار رسمی در کشور ما هیچ خانواده ای وجود ندارد که درگیر یکی از این چهار مساله یعنی طلاق، اعتیاد، فقر و فرزند تحصیل کرده بیکار نباشد، این آمار برای کشوری که ادعا دارد، شعار می دهد و می گوید که آرمان گرایانه عمل می کند، بسیار تکان دهنده است.

این کارگردان ادامه داد: اعتیاد موضوعی است که من در اطراف خودم دیده ام و سال ها درباره آن فکر کرده ام و تبعات آن را به چشم دیده ام بنابراین نمی توانیم بگوییم که اعتیاد یک مساله شخصی است زیرا به مرور وارد خانواده ها و سپس وارد جامعه می شود و مانند یک ویروس عمل می کند و غیرقابل کنترل می شود.

وی در پایان گفت: این موضوعات نشان می دهد که ما به اندازه کافی درباره این مساله کار نکرده ایم، بنابراین در فرصتی که پیش آمده سعی می کنم درباره این مساله که یکی از دغدغه های قدیمی من است، این آثار کوتاه را بسازم.