ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالرحیم موسوی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره اعزام دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش به اردوگاه رزم مقدماتی در جمع فرماندهان این اعزام گفت: برگزاری این دوره در ماه مبارک رمضان یک تقدیر مهم الهی است و هیچ جایی در ارتش مهم‌تر و با ارزش‌تر از دانشگاه نیست که از دلایل آن وجود جوانان و علاقه‌ آنان به شهدا است.



وی با خطاب قرار دادن فرماندهان و با تاکید بر اهمیت دوره رزم مقدماتی، آنان را به ارتقای آمادگی رزمی فراخواند و افزود: زیربنای شخصیت کارکنان در این دوره شکل می‌گیرد و یکی از خصوصیات بارز نیروهای مسلح کشورمان اخلاق مداری است.

امیر موسوی فلسفه وجودی نیروهای مسلح را آمادگی رزمی و نظامی کشور در برابر تهدیدات دانست و افزود: نظامی‌گری شغل نیست، بلکه تکلیف است.