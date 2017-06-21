  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

امیر موسوی:

ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح ضروری است

ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح ضروری است

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر ضرورت ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالرحیم موسوی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره اعزام دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش به اردوگاه رزم مقدماتی در جمع فرماندهان این اعزام گفت: برگزاری این دوره در ماه مبارک رمضان یک تقدیر مهم الهی است و هیچ جایی در ارتش مهم‌تر و با ارزش‌تر از دانشگاه نیست که از دلایل آن وجود جوانان و علاقه‌ آنان به شهدا است.

وی با خطاب قرار دادن فرماندهان و با تاکید بر اهمیت دوره رزم مقدماتی، آنان را به ارتقای آمادگی رزمی فراخواند و افزود: زیربنای شخصیت کارکنان در این دوره شکل می‌گیرد و یکی از خصوصیات بارز نیروهای مسلح کشورمان اخلاق مداری است.

امیر موسوی فلسفه وجودی نیروهای مسلح را آمادگی رزمی و نظامی کشور در برابر تهدیدات دانست و افزود: نظامی‌گری شغل نیست، بلکه تکلیف است.

کد مطلب 4011255
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها