«امکان مینا» به تلویزیون آمد/ ماجرای «رقص شیطان»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «امکان مینا»، «راه نجات»، «سربازان کوچک»، «بیگانگان»، «چ»، «نبرد الجزایر»، «مسیر ایرلندی»، «روزگار عشق و خیانت»، «سایه‌های شهر»، «پرندگان آزاد»، «بازمانده»، «پیام‌رسان را بکش»، «رقص شیطان»، «خوداشتغالی»، «طوفان ۶ درجه»، «یک جمع خوب»، «شکارچی شنبه»، «دره روشنایی»، «فلیکا» و «به جنوب خوش آمدید» پنجشنبه و جمعه ۱ و ۲ تیرماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.

شبکه یک سیما

امکان مینا

فیلم تلویزیونی «امکان مینا» به کارگردانی کمال تبریزی جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی میلاد کی‌مرام و مینا ساداتی خواهید دید: زن و شوهری به‌نام مهران و مینا در روزهای موشک باران تهران در دهه ۶۰ زندگی مشترک ساده و عاشقانه خود را آغاز می‌کنند. مهران خبرنگار است و در یک روزنامه پرتیراژ کار می‌کند. او در جریان اخبار سیاسی و اوضاع جنگ قرار دارد. مینا دور از چشم شوهرش به سازمان مجاهدین پیوسته است! او با توجه به شغل شوهرش اخبار و اطلاعات به‌روزی از اوضاع کشور دارد و آن را در اختیار سازمان مجاهدین قرار می‌دهد.

شبکه دو سیما

راه نجات

فیلم سینمایی «راه نجات» به کارگردانی راما قویدل جمعه ۲ تیرماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم داستان کودکان شخصی به نام مها و پرورشگاهی به‌نام «بهشت» در غزه است. مها در سانحه‌ای حافظه‌اش را از دست می‌دهد و علیرغم علاقه شدید بین او و بچه‌های پرورشگاه، در بازگشت به محل کارش، دیگر بچه‌ها را به‌خاطر نمی‌آورد...

نادین سلامه، امانه والی، وسیم وحبی و پل سلیمان بازیگران این فیلم هستند.

سربازان کوچک

انیمیشن «سربازان کوچک» به کارگردانی کیانوش دالوند جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۴ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این انیمیشن داستان مقابله چند کودک فلسطینی با ارتش اسرائیل است که با زبان طنز کودکانه بیان می‌شود که در پایان فیلم بچه‌ها با حقه می‌توانند ارتش اسرائیل را شکست دهند.

بیگانگان

فیلم تلویزیونی «بیگانگان» به کارگردانی عباس رافعی جمعه ۲ تیرماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان فیلم درباره خاطرات یک فلسطینی مبارز از زمان اشغال کشورش توسط یهودیان صهیونیست است.

قصی خولی، مکسیم خلیل، محمد حداقی و لیلیا الاطرش در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

چ

فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا پنجشنبه ۱ تیرماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با نقش‌آفرینی فریبرز عرب‌نیا و مریلا زارعی خواهید دید: در اواخر مرداد سال ۱۳۵۸، دکتر مصطفی چمران از طرف دولت موقت مأموریت پیدا می‌کند به پاوه برود و درگیری داخلی به‌وجودآمده در آنجا را خاتمه دهد. سه رأس درگیری موردنظر را مردم پاوه، کردهای جدایی‌طلب و رزمندگان پاسدار تشکیل می‌دهند. چمران با بینش صلح‌جویانه‌اش، سعی می‌کند این سه گروه را قانع کند که دست از درگیری بردارند اما برخلاف پیش‌بینی‌های او پیشنهاد صلح را پذیرفته نمی‌شود...

شبکه چهار سیما

نبرد الجزایر

فیلم سینمایی «نبرد الجزایر» به کارگردانی جیلو پونته‌کوروو پنجشنبه ۱ تیرماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است که در سال ۱۹۵۷ بازجویان نظامی فرانسوی در شهر الجزیره یک میهن‌پرست الجزایری را ‏شکنجه می‌دهند و او سرانجام مخفی‌گاه آخرین رهبر چریک های الجزایری با نام علی لاپوآنته را فاش می‌کند که همزمان با تیتراژ ‏آغازین فیلم، نیروهای چترباز فرانسوی، لاپوآنته را همراه با یک زن و کودک در مخفی‌گاه خود پیدا می‌کنند و به آنها مهلتی داده ‏می‌شود که خود را تسلیم کنند، در غیر این‌صورت کشته خواهند شد. ‏درحالی‌که لاپوآنته به سرنوشت خود می‌اندیشد، فیلم با یک فلاش‌بک به سال ۱۹۵۴ و زمان آغاز عملیات نظامی جبهه آزادی‌بخش ‏میهنی در الجزیره بازمی‌گردد که این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای همه مسلمانان را به اتحاد در مبارزه با اشغالگران برای کسب ‏استقلال دعوت می‌کند و فیلم با اتخاذ یک فرم نیمه‌مستند به بازآفرینی مراحل اصلی شکل‌گیری قیام و تحول سیاسی لاپوآنته ‏می‌پردازد.

‏در این فیلم سینمایی ژان مارتین، سعدی یاسف، براهیم هگیاگ و توماسو نری هنرنمایی کرده‌اند.

مسیر ایرلندی

فیلم سینمایی «مسیر ایرلندی» به کارگردانی کن لوچ جمعه ۲ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: فرگوس که قبلا برای یک شرکت امنیتی انگلیسی در عراق کار می‌کرده از مرگ عزیزترین دوست و همکارش فرانکی خبردار می‌شود، ولی شواهدی او را به شک می‌اندازد. فرانکی پیش از مرگش موبایل یک عراقی را برای فرگوس می‌فرستد که حاوی فیلمی از صحنه تیراندازی ماموران امنیتی به یک تاکسی و قتل زن و بچه داخل تاکسی است. دو پسری که با موبایل از این صحنه فیلم گرفتند نیز توسط نیروهای امنیتی انگلستان کشته می شوند. فرگوس به یکی از هم‌قطاران فرانکی به‌نام نلسون مشکوک می‌شود و مسئولین شرکت نیز وانمود می‌کنند که نلسون به یک عراقی پول داده تا فرانکی را بکشد...

مارک ووماک، آندره لویی و جاتن بیشاپ نقش‌آفرینان این فیلم سینمایی هستند.

شبکه پنج سیما

روزگار عشق و خیانت

فیلم تلویزیونی «روزگار عشق و خیانت» به کارگردانی داود بیدل جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی نسرین مقانلو و سحر قریشی خواهیم دید: ماجرا به سال ۱۳۵۶ برمی‌گردد به دشت مغان. زمین‌های کشاورزان به‌زور از آن‌ها خریداری می‌شود و شهرک‌های خارجی‌نشین تشکیل می‌شود. برای راه‌اندازی یک پروژه جدید، مهندسی ایرانی که در آمریکا تحصیل و کار می‌کرده است، دعوت به همکاری می‌شود. مهندس به‌همراه دخترش به ایران بازمی‌گردد. او متوجه می‌شود که قرار است مردم را از روستا بیرون کنند تا یهودی‌ها پایگاهی جهت فعالیت داشته باشند. آگاهی او از این موضوع منجر به کشته شدنش به‌دست ساواک می‌شود...

شبکه شما

سایه‌های شهر

فیلم تلویزیونی «سایه‌های شهر» به کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۴ از شبکه شما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: آیدا ظاهراً در سانحه‌ قایقرانی کشته شده و داستان با مراسم تدفین او آغاز می‌شود. در بازگشت به گذشته مشخص می‌شود که وی علیرغم میل خانواده با میشل ابوفاضل ازدواج کرده است. در ادامه جاسوسان صهیونیستی، میشل را تهدید به قتل همسرش می‌کنند و از او می‌خواهند کیف حاوی اورانیوم غنی شده را با خود به تهران ببرد تا چهره‌ جمهوری اسلامی ایران از این طریق مکدر شود. طی درگیری‌ها و عملیات نیروهای امنیتی لبنان، این جاسوسان از عملی کردن قصد خود باز می‌مانند.

مجدی مشموشی و پولین حداد از بازیگران اصلی این تله‌فیلم هستند.

شبکه کودک

پرندگان آزاد

انیمیشن سینمایی «پرندگان آزاد» به کارگردانی جیمی هاوارد پنجشنبه ۱ تیرماه ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: دو بوقلمون که خلق‌وخو و شخصیت‌های کاملاً متفاوتی دارند باید اختلاف‌های‌شان را کنار بگذارند تا بتوانند در زمان به عقب برگردند و یک مأموریت مهم را به سرانجام برسانند. این مأموریت مهم باطل کردن یک طلسم تاریخی است که خوراک بوقلمون را برای همیشه از منوی تعطیلات عید شکرگزاری حذف می‌کند...

بازمانده

انیمیشن سینمایی «بازمانده» به کارگردانی امیرمحمد دهستانی و احسان طاهری جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: . دکتر سعید به همراه همسرش لطیفه و نوزادشان فرهان سال ۱۹۴۸ در فلسطین شهر تحت اشغال حیفا زندگی می‌کنند. دکتر سعید، شمعون همسایه و همبازی یهودی دوران کودکی خود را حین بمب‌گذاری در یک قطار می‌بیند اما مطلع کردن پلیس، آغاز دردسرهای او و خانواده‌اش است. شمعون با تهدید از او می‌خواهد شهر را ترک کند اما سعید امتناع می‌کند.

شبکه امید

تابستان طولانی

فیلم سینمایی «تابستان طولانی» به کارگردانی علی خزاعی‌فر جمعه ۲ تیر ماه ساعت ۹:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در مورد سال‌های اولیه جنگ تحمیلی علیه مردم شریف ایران است. روستایی دورافتاده در جنوب خراسان که تمامی مردان آن برای حفظ کیان این مرز و بوم به جبهه می‌روند و تنها کودکان، زنان و پیرمردان در روستا باقی می‌مانند. حسن پسر بازیگوش ۱۰ ساله، کودکی روستایی است. او به طبیعت و حیوانات بسیار علاقه‌مند است. پدر حسن مانند دیگر مردان روستا عازم جبهه شده است و...

شبکه افق

پیام رسان را بکش

فیلم سینمایی «پیام‌رسان را بکش» به کارگردانی مایکل کوئستا جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جرمی رنر خواهید دید: خبرنگاری به‌نام گری وب در دهه ۱۹۹۰ متوجه نقش سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا (سیا) در وارد کردن کوکائین به کالیفرنیا می‌شود. معامله‌ای که پول آن صرف تامین هزینه‌های شورشیان کنترا در نیکاراگوئه می‌ شود. گری وب با حمایت همسر و فرزندانش داستان را پیگیری و با ارائه شواهد آن را علنی می‌کند. به‌همین دلیل سازمان سیا و همکاران رقیب او را هدف قرار می‌دهند و گری وب چاره‌ای ندارد جز اینکه برای شهرت و خانواده خود مبارزه کند...

رقص شیطان

فیلم سینمایی «رقص شیطان» به کارگردانی اسماعیل براری جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۹ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سرگرد هاشمی از نیروهای ویژه آگاهی مأمور رسیدگی به چند پرونده ترور می‌شود. او درگیر پرونده‌ای است که مطلع شده تعدادی از خرابکاران قصد منفجر کردن بمبی را در مراسم برگزاری یک اجلاس بین‌المللی دارند. سرگرد هاشمی و ستوان عزیزی، رهبر گروه خرابکار را شناسایی می‌کنند و فکر می‌کنند که او کشته شده، اما سرگرد هاشمی با دیدن فیلمی از دوربین مخفی فرودگاه به زنده بودن رهبر گروه خرابکار پی می‌برد.

حمید لولایی، عاطفه رضوی و ابوالفضل پورعرب در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «خوداشتغالی»، «طوفان ۶ درجه» و «یک جمع خوب» پنجشنبه ۱ تیرماه ساعت ۱۱، ۱۷:۱۵، ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی ‌و تلویزیونی «شکارچی شنبه»، «دره روشنایی»، «فلیکا» و «به جنوب خوش آمدید» جمعه ۲ تیرماه ساعت ۱۱، ۱۳، ۱۷:۱۵ و ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.