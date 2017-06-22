نجات ۳۹۲ نفر از غرق شدن در دریای مازندران

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام استقرار بیش از یک هزار نجاتگر و ناجی غریق در ۳۶۵ نقطه پرخطر ساحل استان تصریح کرد: تیم‌های امداد و نجات ساحلی جمعیت هلال احمر مازندران از آغاز طرح کاهش غریق در سوم خرداد ۹۶ تا کنون موفق شدند ۳۹۲ غریق را از امواج مرگبار خزر نجات دهند.

وی افزود: در همین مدت ۸۶۶ نفر نیز با مراجعه به پایگاه‌ها و پست‌های امدادونجات ساحلی هلال احمر مازندران از خدمات درمان سرپایی برخوردار شدند. مدیرعامل هلال احمر مازندران افزود: عملیات اجرایی طرح امدادونجات ساحلی در ایام تابستان با مدیریت جمعیت هلال احمر استان در قالب کمیته کاهش غریق و تلفات انسانی در ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی مازندران در دست اجرا است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر استان امسال نیز همانند سال گذشته با تمام توان عملیاتی و امدادی در اجرای این طرح حضوری فعال و محوری دارد.

اکبری با بیان اینکه آرزوی قلبی ما به صفر رساندن شمار غریق در ساحل مازندران است، به همه مسافرین و گردشگران ساحلی توصیه کرد هشدارهای نجاتگران هلال احمر و ناجیان غریق مستقر در ساحل را جدی بگیرند و از شنا در نقاط پرخطر اجتناب کنند.