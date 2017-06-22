اطلاعیه فدراسیون فوتبال به مناسبت روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«باز هم جمعه آخر ماه مبارک رمضان و باز هم درد کهنه مردم مظلوم و بی پناه فلسطین که تنها پناه شان پس از خداوند متعال خروش میلیونها مسلمان آزاده در سراسر جهان است تا به آنها اعلام کنند حامی آنها هستیم و آنها به چیزی جز مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم اشغالگر سرزمین مقدس قدس نیاندیشند. در این روز اعلام می کنیم تا رژیم صهیونیستی بداند مردم آزاده فلسطین تنها در برابرشان نیستند، بلکه همه مسلمانان عالم در کنار جبهه و مقاومت حق در برابر باطل با اتحاد و همدلی در کنار آنها هستند.

در همین راستا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، همراه با آحاد جامعه مردم عزیز ایران به ویژه ورزش کشور با شرکت در راهپیمایی بزرگ روز قدس، ضمن تجدید میثاق با آرمان های مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) در روز قدس، از آحاد جامعه ورزش مخصوصا فوتبال دعوت می کند تا در این راهپیمایی شرکت کنند.»