شرح «سیلی بزرگ تر» در خط حزب الله ۸۷

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و هفتمین شماره خط حزبالله با سخن هفتهای با عنوان «سیلی بزرگتر» دربارهی پیروزیهای منطقهای ایران و شکست طرحهای منطقهای آمریکا منتشر شد.
روز یکشنبه، خانوادهی شهدای مرزبان و مدافع حرم مهمان رهبر انقلاب بودند. دیداری که به تعبیر ایشان، «جلسهی شیرین و جالبی است از این جهت که عطر شهادت در این جلسه پیچیده است.» جلسه اگرچه با محور شهادت و تکریم خانوادهی شهدا آغاز شد، اما آقا به اتفاقات روز هم اشاراتی داشتند. از «هارتوهورتهای تازهکارهای آمریکایی» گفتند که البته در این چهل سال همیشه بوده و هیچ غلطی هم نتوانستند بکنند. و بعد هم صراحتا گفتند که «هم دشمن بداند، هم دوستان با اخلاص بدانند، هم آن دوستانی که گاهی دلشان میلرزد بدانند که جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید آنها نمیتوانند به ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.»(۱۳۶۹/۰۳/۲۸)
خبر ویژه این شماره با عنوان «نسخه عربی نشریه خط حزبالله منتشر شد»، همزمان با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و در آستانهی روز جهانی قدس، نخستین شماره از ماهنامهی مکتوب خط حزبالله به زبان عربی منتشر شد. نسخه عربی خط حزبالله تلاش دارد با جوانان مؤمن انقلابی محور مقاومت ارتباط برقرار کرده و مسائل جهان اسلام و حوادث منطقهی غربآسیا را با تکیه بردیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین و تحلیل کند.
گزارش هفتهی این شماره با عنوان «بلای سازش» به تجربهی سه کشور قطر، عربستان و مصر در اعتماد به آمریکا پرداخته است.
هشتاد و هفتمین شمارهی خط حزبالله به روح پرفتوح شهید آیتالله صدوقی تقدیم شدهاست.
نسخهی PDF نشریه در سه نسخهی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاهKHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزبالله میتوانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئتهای مذهبی و پایگاههای بسیج توزیع کنند.
برای دسترسی به آرشیو نشریه میتوانید به اینجا مراجعه کنید.
نظر شما