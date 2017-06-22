برنامه های ویژه برانکو برای سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان برانکو که عنوان قهرمانی شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را یدک می کشند و تنها تیم ایرانی حاضر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا نیز هستند عصر پنجشنبه تمریناتشان را در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری کردند.

سرخپوشان که صبح امروز پنجشنبه نوبت اول تمرینات خود را با کارهای بدنسازی در زمین چمن و سالن وزنه انجام داده بودند، عصر امروز پس از صحبت‌های کوتاه برانکو ایوانکوویچ به تمرین پرداختند.

ابتدا بازیکنان با توپ زیر نظر مارکو به مدت ۱۵ دقیقه بدن‌ها را گرم کردند و پس از آن آماده شدند تا برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را به مورد اجرا بگذارند.

در مرحله بعدی، کلیه بازیکنان با توپ در فضاهای مختلف پا به توپ شدند.

در بخش بعدی، سرخپوشان دو به دو یار شده و پاسکاری را از بین یکدیگر در دستور کار قرار دادند.

برانکو در ادامه برنامه‌های سرخپوشان، بازیکنان را به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه دور زمین به دویدن پرداخته و از میان موانع عبور می‌کردند و گروه دیگر در قسمت دیگر زمین، از روی موانع می‌پریدند و از بین نیزه‌ها عبور می‌کردند.