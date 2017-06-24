به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر و کارشناسان شورای شهر از نزدیک از ایستگاه‌های بهره‌برداری شده خط ۷ مترو بازدید کردند و در جریان روند کار قرار گرفتند.

در ابتدای این بازدید هابیل درویشی مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه این دوره از مدیریت شهری برای مترو و حوزه حمل و نقل دوران طلایی بوده است که امیدواریم تکرار شود، گفت: بهره‌برداری همزمان از ۲۲ کیلومتر مترو اتفاق بزرگی است که نمی‌توان واقعیت و کم و کسری‌های آن را کتمان کرد، بنابراین زمانی که می‌گوییم این خط در بهترین شرایط افتتاح شده مردم خود از نزدیک می‌توانند آن را مشاهده کنند.

وی ادامه داد: این خط به طور مستقل دارای پست مستقل برق فشار قوی است که معمولاً خطوط ما در زمان بهره‌برداری آزمایشی دارای پست برق مستقل نیستند اما در خصوص این خط این اتفاق افتاد.

درویشی با بیان اینکه بهره‌برداری از صد کیلومتر مترو در دنیا بی‌سابقه است گفت: شاید برخی از عصبانیت‌ها به همین دلیل باشد اینکه دیگر نمی‌توان چنین کاری را تکرار کرد. این خط با ۱۹ ایستگاه که در حال حاضر ۷ ایستگاه آن مسافرگیری دارد در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد زیرا تمام ۱۹ ایستگاه آن بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و پله‌های برقی و برخی نازک کاری‌ها در سکوی مسافرگیری باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه خط ۷ مترو از ایمن‌ترین خطوط مترو است، گفت: در حال حاضر سایر خطوط ما که افتتاح شده‌اند هنوز در حال عملیات‌های تکمیلی هستند مانند خط ۴ و حتی خط یک. زیرا خطوط مترو دائماً نیاز به کار دارد و نمی‌توان گفت یک خط کارش برای همیشه به اتمام رسیده است.

درویشی با بیان اینکه برای افتتاح یک خط ۴ مرحله تست انجام می‌شود، گفت: بعد از تست تونل، تست گرم و سرد انجام شده و در مرحله پایانی به طور آزمایشی مسافرگیری می‌شود که در دوره آزمایشی تعداد زمان بهره‌برداری کم است و پس از سه ماه سر فاصله ایستگاه‌ها کم شده و زمان بهره‌برداری افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مترو تهران برای استفاده از ظرفیت کامل خود نیاز به دو هزار واگن دارد گفت: در حال حاضر هزار و ۲۶۱ واگن در خطوط فعالیت می‌کنند در حالی که ما ظرفیت سه هزار واگن را داریم.

به گفته درویشی، ۵۴ واگن تا نیمه تیر ماه به خط ۷ اضافه خواهد شد و در حال حاضر نیز این ۲۰ خط با ۵ رام قطار در حال فعالیت است.ش