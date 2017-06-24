پیام تبریک رییس سازمان سینمایی به رضا میرکریمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی در پیامی موفقیت رضا میرکریمی در پی کسب عنوان رییس هیات داوران جشنواره جهانی فیلم مسکو را تبریک گفت.

در متن پیام محمد مهدی حیدریان به رضا میرکریمی آمده است:

«هنرمند گرامی جناب آقای سیدرضا میرکریمی

انتخاب شما به عنوان رئیس هیات داوران جشنواره جهانی فیلم مسکو خبری مسرت بخش برای همه دوستداران سینمای ایران است.

به جشنواره مسکو این تشخیص و انتخاب را و به سینمای ایران وجود هنرمندانی مثل شما را تبریک عرض می کنم.

مثل همیشه نماینده برجسته سینمای خلاق و نجیب ایران خواهید بود.

محمد مهدی حیدریان»

نیکیتا میخالکف رییس جشنواره فیلم مسکو رضا میرکریمی را به عنوان رییس هیات داوران این رویداد سینمایی معرفی کرد.

جشنواره مسکو از جشنواره های گرید A جهان سینما است.