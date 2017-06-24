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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

حضور بازیگر هالیوودی در برادوی

اولیویا وایلد روایتگر «۱۹۸۴» شد/ اقتباسی تئاتری از رمان جرج اورول

اولیویا وایلد روایتگر «۱۹۸۴» شد/ اقتباسی تئاتری از رمان جرج اورول

اولیویا وایلد بازیگر سینمای هالیوود این روزها در نمایش «۱۹۸۴» که اقتباسی تئاتری از رمان جرج اورول است بر صحنه تئاتر برادوی به ایفای نقش می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اولیویا وایلد بازیگر ایرلندی تبار سینمای هالیوود است که در فیلم هایی چون «ترون: میراث»، «دختر همسایه»، «آلفا داگ» و «کابوی و بیگانگان» به ایفای نقش پرداخته است. این بازیگر سینما این روزها در حال تجربه ایفای نقش بر صحنه تئاتر برادوی است.

وایلد در اقتباسی تئاتری از رمان «۱۹۸۴» اثر جرج اورول که به کارگردانی مشترک رابرت ایک و دانکن مک کیلان در تئاتر «هادسون» نیویورک اجرا می شود، به ایفای نقش می پردازد.

تئاتر «۱۹۸۴» نیز همچون نمایش «جولیوس سزار» که این روزها با نگاهی منتقدانه به شرایط سیاسی روز ایالات متحده آمریکا اجرا می شود، روی صحنه رفته است. داستان این نمایش نیز همچون رمان اورول به زندگی مردم تحت سلطه دیکتاتوری می پردازد.

تام استوریج، اولیویا وایلد، رید برنی، واین دووال، کارل هندریک لوئیس، نیک مایلز، مایکل پوتز، کارا سیمور، سامی بری و ویلو مک کارتی بازیگران نمایش «۱۹۸۴» هستند.

این تئاتر تولید کمپانی های «هدلانگ»، «ناتینگهام پلی هاوس» و «آلمیدا تئاتر» است.

کد مطلب 4013288
فریبرز دارایی

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