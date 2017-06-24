تکذیب اعتصاب سراسری کارکنان ناراضی مخابرات/ ارتباطات برقرار است

داوود زارعیان در پی انتشار برخی اخبار در شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه «کارکنان ناراضی شرکت مخابرات ایران تهدید به اعتصاب سراسری کردند و احتمال بروز اختلال در امور ارتباطی کشور وجود دارد»، در گفتگو با خبرنگار مهر، این خبر را تکذیب کرد.

معاون شرکت مخابرات ایران دراین باره گفت: این اعتراض مربوط به کارکنان شرکت مخابرات ایران نمی شود و با پیگیریهای صورت گرفته، متوجه شدیم که تعدادی از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکار بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران، نسبت به وضعیت خود اعتراض داشتند که این موضوع ارتباطی با شرکت مخابرات ایران ندارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران امور شبکه را به صورت حجمی به شرکتهای پیمانکار بخش خصوصی واگذار می کند افزود: تعدادی از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکار شبکه مخابرات در استان خراسان، نسبت به وضعیت خود اعتراض داشته اند که این ارتباطی با شرکت مخابرات ایران ندارد و شرکت پیمانکار باید پاسخگوی موضوع باشد.

زارعیان افزود: این موضوع، مشکلی برای برقراری ارتباط مشترکان ایجاد نمی کند و انتشار چنین اخباری تکذیب می شود.