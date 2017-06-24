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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

معاون مخابرات به مهر خبر داد؛

تکذیب اعتصاب سراسری کارکنان ناراضی مخابرات/ ارتباطات برقرار است

تکذیب اعتصاب سراسری کارکنان ناراضی مخابرات/ ارتباطات برقرار است

در پی انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب سراسری کارکنان ناراضی شرکت مخابرات و احتمال بروز اختلال در ارتباطات کشور، معاون شرکت مخابرات ایران این موضوع را تکذیب کرد.

داوود زارعیان در پی انتشار برخی اخبار در شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه «کارکنان ناراضی شرکت مخابرات ایران تهدید به اعتصاب سراسری کردند و احتمال بروز اختلال در امور ارتباطی کشور وجود دارد»، در گفتگو با خبرنگار مهر، این خبر را تکذیب کرد.

معاون شرکت مخابرات ایران دراین باره گفت: این اعتراض مربوط به کارکنان شرکت مخابرات ایران نمی شود و با پیگیریهای صورت گرفته، متوجه شدیم که تعدادی از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکار بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران، نسبت به وضعیت خود اعتراض داشتند که این موضوع ارتباطی با شرکت مخابرات ایران ندارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران امور شبکه را به صورت حجمی به شرکتهای پیمانکار بخش خصوصی واگذار می کند افزود: تعدادی از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکار شبکه مخابرات در استان خراسان، نسبت به وضعیت خود اعتراض داشته اند که این ارتباطی با شرکت مخابرات ایران ندارد و شرکت پیمانکار باید پاسخگوی موضوع باشد.

زارعیان افزود: این موضوع، مشکلی برای برقراری ارتباط مشترکان ایجاد نمی کند و انتشار چنین اخباری تکذیب می شود.

کد مطلب 4013303

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    نظرات

    • هوشمند IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
      0 0
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      من امروز (3 تیر96) رفتم دفتر پیشخوان برای جابجایی خط تلفن ثابت که 15 روز پیش درخواست داده بودم سوال کنم. فرمودند به علت اعتصاب کارکنان مخابرات هیچ اتفاقی نیوفتاده و معلوم هم نیست کی انجام بشه...
    • محمد IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
      0 0
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      خیلی از تلفن های محل ما قطع است و هروقت زنگ میزنیم خرابی ميگن مامور نداریم و اعتصاب است مشکلات مخابرات چه ربطی به مردم داره .
    • امین IR ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
      0 0
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      آقای زارعیان راست میگه فقط شرکتیها اعتصاب میکنن البته اینو نمیگه که شرکتیها ۸۰% نیروهای مخابرت هستن و ۲۰% دیگه که رسمی هستن اکثرشون هیچ تخصصی ندارن ولی با حقوق سه برابر.اعتصاب در ده روز آینده اتفاق میفته

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