به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی منش صبح شنبه در آئین افتتاح بوم گردی در روستای طلحه دشتستان اظهار داشت: این بوم گردی با نگاه به اشتغال و زیستبوم روستایی صورت گرفته است.
وی افزود: اشتغال در روستا با نگاه به زیستبوم در روستا میتواند در ارائه فرهنگ و تاریخ اصیل روستاها و شهرها مؤثر باشد.
سجادی منش اضافه کرد: روستای طلحه بهعنوان روستای مقاومت با ۱۷ شهید ثبت شده است.
وی تصریح کرد: بوم گردی طلحه دشتستان دارای ۱۰ سوئیت دو نفر که بهصورت کفخواب نیز هر سویت ظرفیت پنج نفر را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر گفت: این بومگردی همچنین شامل سالن اجتماعات، کافه و دو باغ پرندگان است.
وی بیان کرد: نگاه سازنده بومگردی طلحه، نگاه انتفاعی نیست و نگاه خدمت به بخش بوشکان، روستای طلحه و شهرستان دشتستان بوده است.
سجادی منش اضافه کرد: در فاز اول این بومگردی هفت نفر مشغول به کار خواهند شد و با فعالیت کامل این تعداد بیشتر نیز خواهد شد و همچنین در اشتغالزایی به روستا نیز این بومگردی قطعاً مؤثر است.
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