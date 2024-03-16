به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی منش صبح شنبه در آئین افتتاح بوم گردی در روستای طلحه دشتستان اظهار داشت: این بوم گردی با نگاه به اشتغال و زیست‌بوم روستایی صورت گرفته است.

وی افزود: اشتغال در روستا با نگاه به زیست‌بوم در روستا می‌تواند در ارائه فرهنگ و تاریخ اصیل روستاها و شهرها مؤثر باشد.

سجادی منش اضافه کرد: روستای طلحه به‌عنوان روستای مقاومت با ۱۷ شهید ثبت شده است.

وی تصریح کرد: بوم گردی طلحه دشتستان دارای ۱۰ سوئیت دو نفر که به‌صورت کف‌خواب نیز هر سویت ظرفیت پنج نفر را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: این بوم‌گردی همچنین شامل سالن اجتماعات، کافه و دو باغ پرندگان است.

وی بیان کرد: نگاه سازنده بوم‌گردی طلحه، نگاه انتفاعی نیست و نگاه خدمت به بخش بوشکان، روستای طلحه و شهرستان دشتستان بوده است.

سجادی منش اضافه کرد: در فاز اول این بوم‌گردی هفت نفر مشغول به کار خواهند شد و با فعالیت کامل این تعداد بیشتر نیز خواهد شد و همچنین در اشتغال‌زایی به روستا نیز این بوم‌گردی قطعاً مؤثر است.