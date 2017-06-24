۱۷ هزار معاینه بالینی در پزشکی قانونی خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جعفرزاده ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: علی رغم کمبود شدید نیروی انسانی اما اداره پزشکی قانونی در شش شهرستان نهبندان، قاین، فردوس، سرایان، درمیان و بشرویه و اسدیه فعال است.

وی با بیان اینکه اداره پزشکی قانونی شهرستان طبس نیز طی ماه های آتی مجددا به بهره برداری خواهد رسید، افزود: سال گذشته توانستیم یک پزشک و یک دندان پزشک بومی را در مرکز استان جذب کنیم.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی در سه حوزه معاینات بالینی، سالن تشریح و کمیسیون های تخصصی فعالیت می کند، گفت: در سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۶۶ پرونده معاینه بالینی در استان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲.۵ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه ۵۹ درصد پرونده های معاینات بالینی که اکثرا شامل تصادفات و نزاع است در مرکز استان رخ داده است، عنوان کرد: در معاینات بالینی مصدومین ناشی از تصادفات در صدر آمار قرار دارد.

جعفرزاده با اشاره به اینکه سه هزار و ۴۳۴ پرونده در حوزه معاینات بالینی مربوط به نزاع بوده است، بیان داشت: از این تعداد حدود ۶۲ درصد مرد بوده اند.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۴۳۶ پرونده در حوزه معاینات بالینی مربوط به مصدومین ناشی از تصادفات بوده است، افزود: بیش از ۶۶ درصد از این تعداد مردان بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: حدود ۵۲ درصد از مصدومین ناشی از تصادفات در مرکز استان، ۱۵.۵ درصد در شهرستان طبس و ۱۰.۵ درصد از شهرستان قاین بوده اند.

فوت ۲۰۰ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان

وی با اشاره به اینکه متوفیان ناشی از تصادف در سال گذشته ۲۰۰ مورد بوده است، گفت: از این تعداد ۱۶۰ نفر مرد و ۴۰ نفر زن بوده اند.

جعفرزاده با بیان اینکه استان خراسان جنوبی از نظر تعداد متوفیان ناشی از تصادفات در رتبه نهم قرار دارد، عنوان کرد: ۲۹ درصد فوتی های ناشی از تصادفات مربوط به راه های منتهی به شهرستان قاین بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۳.۵ درصد متوفیان در بازه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال بوده اند، تصریح کرد: ۲۲ مورد از متوفیان در سن ده سال و کمتر بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۴۸.۵ درصد فوتی های ناشی از تصادفات سرنشین و ۴۱ درصد راننده بوده است، اظهار داشت: علت فوت ۱۲۵ مورد از متوفیان ضربه به سر و عوارض حاصل از آن بوده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع ۴۰۱ فوتی به ادارات پزشکی قانونی استان ارجاع شده اند، افزود: ۲۲۸ فوتی در شهرستان بیرجند بوده اند.

۱۲۱ پرونده درخواست سقط جنین در استان

جعفرزاده با بیان اینکه در حال حاضر طرح سامان دهی صدور جواز یا داد پزشک در مرکز استان اجرا می شود، گفت: سال گذشته ۲۹۴ مرگ غیر طبیعی نیز به اداره پزشکی قانونی ارجاع شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کمیسیون های تخصصی طی سال گذشته ۶۱ مورد پرونده به نتیجه رسیده داشته ایم، عنوان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری ۲۶ پرونده در حوزه کمیسیون های تخصصی تشکیل شده است، افزود: روند رسیدگی به پرونده ها در حوزه کمیسیون ها کاملا علمی و تخصصی و بدون هیچ سوء گرایی است.

وی با اشاره به اینکه عمدتا ۸۰ درصد نظریه های کمسیون ها در صورت اعتراض مجددا مورد تایید قرا می گیرد، گفت: اداره پزشکی قانونی تنها در ۱۹ هفته اول بارداری اجازه صدور سقط جنین مشکل دار را دارد.

جعفرزاده با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۱ پرونده سقط درمانی جنین در پزشکی قانونی استان تشکیل شده است، عنوان کرد: از مجموع این پرونده ها ۷۷ مجوز صادر و ۳۷ مورد به دلیل تشخیص اشتباه یا اقدام دیر رد و هفت مورد عدم پیگیری از جانب خود شخص بوده است.