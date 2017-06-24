به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در نامهای به آیتالله مکارم شیرازی نوشت: بیانات اخیر حضرتعالی در حوزه مسائل روز جامعه بهخصوص مسئله سند آموزش ۲۰۳۰ و مسئله نسبت مردم و ولایت امیرمومنان، مصداق بارز زلال معرفت دینی است.
این تشکل دانشجویی در ابتدای این نامه به آیتالله مکارم شیرازی نوشته است: همانگونه که مستحضرید جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه فهم معارف عمیق دینی بهخصوص در ساحت حیات اجتماعی است. آموزههای اسلام ناب محمدی آنگاه که از لسان اسلام شناسان زبده بهخصوص مرجعیت انقلابی به جامعه عرضه شود همچون آب روانی است که نعمت حیات را به روح و جان انسانها هدیه می دهد.
در ادامه تاکید شده است: بهراستی که بیانات اخیر حضرتعالی در حوزه مسائل روز جامعه بهخصوص مسئله سند آموزش ۲۰۳۰ و مسئله نسبت مردم و ولایت امیرمومنان، مصداق بارز زلال معرفت دینی است که باعث تعالی روحی فرد و جامعه میگردد و البته حکایت از بصیرت و زمان شناسی شما دارد.
در خاتمه آمده است: فرزندان شما در بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسلام ضمن قدرانی فراوان از فرمایشات اخیر حضرتعالی از خداوند متعال طول عمر با برکت شما را طلب میکنند.
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