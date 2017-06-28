۱۵ روستای نمونه گردشگری در قزوین شناسایی شده است

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در استان قزوین با ۲۵ شهر، ۱۹ بخش، تعداد ۱۵۴۷ پارچه آبادی وجود دارد که ۸۰۲ روستای آن دارای سکنه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در روستاهای استان قزوین ۹۵ هزار و ۴۷۳ خانوار سکونت دارند و بنیاد مسکن هم برای سکونت بهتر و راحت تر روستائیان طرحهایی را اجرا می کندکه این ماموریت ها شامل اجرای طرح های هادی، به سازی بافت روستایی، ساماندهی محله های روستایی، بازسازی مناطق حادثه دیده، احداث مسکن مقاوم، ساماندهی نمای خانه های روستایی است.

شناسایی ۱۵ روستای نمونه گردشگری

همتیان اظهارداشت:باتوجه به وجود ظرفیت های گردشگری در مناطق روستایی یکی از اقدامات مطلوب برای شکوفایی این استعدادها شناسایی مناطق نمونه گردشگری است تا بتوانیم این ظرفیت ها را شکوفا کنیم.

وی اضافه کرد: تفاهم نامه ای در خصوص ساماندهی روستاهای هدف گردشگری ما بین بنیاد مسکن و میراث فرهنگی منعقد شده که در استان نیز میان استانداری، میراث فرهنگی و بنیاد مسکن امضاء شده تا بتوانیم روستاهای نمونه را معرفی کنیم.

همتیان اظهارداشت: در سراسر کشور ۵۰۰ روستای نمونه گردشگری انتخاب شده که سهم استان قزوین ۱۵ روستاست که با معرفی و استفاده از ظرفیت های آن می توان به اشتغال و تولید و اقتصاد کمک کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین یادآورشد: در این میان چهار روستای گازرخان، اوان، ورین، یله گنبد در استان قزوین انتخاب شده که روستای تاکند نیز به عنوان منطقه دارای بافت تاریخی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: شناسایی متقاضیان احداث بوم شناسی با اقامتگاه گردشگری، اجرای طرح هادی روستایی، بهسازی بافت روستا، توجه به معماری نمای ساختمانها با در نظر گرفتن شرایط منطقه، از کارهای انجام شده توسط بنیاد مسکن برای آبادانی روستاهاست.

همتیان اظهارداشت: در روستاهای نمونه گردشگری ۲۳۵ میلیون تومان هزینه شده که روستای تاکند بافضای ورودی خاص، جداره روستا با مصالحی خاص ساخته شده است که جلب توجه می کند.

وی گفت: در معماری ساختمانهای روستایی از ذائقه و سلیقه روستاییان کمک می گیریم تا آنچه ایجاد می شودمورد توجه مردم نیز قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین یادآورشد: طرح های هادی روستایی در مناطق نمونه گردشگری با مصالح خاص سنتی اجرا می شود و در سال گذشته یک میلیارد تومان برای اجرای طرح های نمونه گردشگری اختصاص یافت که هنوز پرداخت نشده است.