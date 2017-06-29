نقش منتظری در بازگشت جباری به استقلال/ منصوریان چگونه کوتاه آمد؟

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان به شدت مقابل احتمال جذب مجتبی جباری جبهه گرفته بود و حتی هفته قبل درگیری هم با هواداران استقلال در فضای حقیقی و مجازی پیدا کرد.

برخی هواداران استقلال بی توجه به ایده های سرمربی این تیم به وی فشار می آوردند که او باید حتما جباری را جذب کند و در این مسیر هم توجهی به فرمانده بودن و مربی بودن منصوریان نداشتند اما نکته اینجاست که پس از جذب پژمان منتظر این بازیکن بدون واسطه و بدون شایعه پراکنی و تحریف واقعیت ها در مورد جباری با منصوریان صحبت کرده و بخشی از دلخوری منصوریان از جباری را از بین برده است.

حالا که این اتفاق رخ داده است باید این جذب را به پای منتظری نوشت که اصوات اضافه را حذف کرده و مستقیم با منصوریان در مورد جباری صحبت کرده و برخی سوئ تفاهم ها را از بین برده است.