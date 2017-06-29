۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام:

مسابقات کشوری پاورلیفتینگ در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از برگزاری مسابقات کشوری پاورلیفتینگ به میزبانی استان اردبیل در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ورزش و جوانان اردبیل، ناصر پورعلی فرد صبح پنج شنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت پرورش اندام اردبیل تصریح کرد: این میزبانی به دلیل قابلیت‌های ورزشی استان اردبیل واگذار شده است.

وی افزود: استان اردبیل قابلیت شناسایی ورزشکاران مستعد را دارا است و تاکنون این ظرفیت در رشته‌های ورزشی مختلف مشاهده شده است.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تأکید کرد: به منظور ارتقا کیفی رشته بدنسازی و پرورش اندام فدراسیون در نظر دارد کلاس‌های داوری درجه سه را با حضور مربیان و داوران خود در اردبیل برگزار کند.

به گفته پورعلی فرد آینده پتانسیل ورزش پرورش اندام در اردبیل مطلوب بوده و می‌توان ورزشکاران توانمندی در این استان تربیت کرد.

محمد میرزایی ناطق

