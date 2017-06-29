به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رسول محمود آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به اینکه سازمان قضایی امکان نظارت بر فعالیت قوای سه گانه را دارد، اظهار داشت: این سازمان بر تخلفات اداری و مالی نظارت دارد.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان با توجه به وسعت فعالیت ادارات و همچنین بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی، نیروی انسانی و اعتبار مورد نیاز برای نظارت خوب وجود ندارد، ابراز داشت: نهادهای مسئول نیز در خصوص تامین اعتبار و نیروی انسانی همکاری خوبی را ندارند.

بازرس کل استان اصفهان با اشاره به اینکه مالیات استان اصفهان به اندازه بودجه ۱۱ استان کشور است، افزود: از این رو ما نمی‌توانیم به خوبی در استان اصفهان فعالیت داشته باشیم و نیازمند تقویت بازوهای اجرایی هستیم.

وی با بیان اینکه در ادارات دو نوع نظارت درون و برون سازمانی انجام می‌شود، اضافه کرد: در این زمینه یادآور می‌شوم که نظارت درون سازمانی به خوبی عمل نمی‌کند و بعضا در حد تذکر نظارت صورت می گیرد که این روش زمینه ساز ادامه تخلفات خواهد شد.

فساد در ادارات استان اصفهان نسبت به دیگر ادارات کمتر است

حجت‌الاسلام محمود آبادی با اشاره به اینکه فساد در ادارات استان اصفهان نسبت به دیگر ادارات کمتر است، اظهار داشت: علاوه بر بازرسی داخلی نهادها، سازمان بازرسی کل کشور، امور حسابداری وکمیسیون اصل ۹۰ نظارت‌های بیرونی را انجام می‌دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه در برخی از ادارات و سازمان‌ها مدیرانی که منصوب می‌شوند نسبت به فعالیت خود آگاهی ندارند، افزود: بسیاری از تخلفات اداری در چنین اداراتی اتفاق می‌افتد چراکه عدم برخورد جدی با تخلفات اداری در ادارات استان اصفهان، بسیار دیده می‌شود.

بازرس کل سازمان بازرسی استان اصفهان با اشاره به اینکه چرخه نظارت و بازرسی در استان اصفهان به خوبی اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: در این زمینه یادآور می‌شوم که سازمان بازرسی مسئول گزارش تخلفات است و از این رو در بخش اجرایی برخورد با تخلفات در برخی از مواقع دچار مشکل می‌شویم.

موازی کاری برخی ادارات بازرسی و نظارت نیز یکی از چالش‌های بازرسی در اصفهان

وی در ادامه با اشاره به اینکه موازی کاری برخی ادارات بازرسی و نظارت نیز یکی از چالش‌های بازرسی در استان اصفهان است، گفت: در این زمینه یادآور می‌شوم که در برخی مواد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و اداره بازرسی به صورت هم زمان به یک پرونده ورود می‌کنند که این اقدام خوبی نیست.

حجت‌الاسلام محمودآبادی با اشاره به اینکه در استان اصفهان با تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی سعی در کاهش موازی‌کاری‌ها داشته‌ایم، افزود: در این شورا مدیرکل اطلاعات، مدیرکل دیوان محاسبات، مدیرکل سازمان برنامه و بودجه، بازرس کل سازمان بازرسی و دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان حضور دارند و بر روند فعالیت‌ها نظارت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه به منظور نظارت بهتر سازمان بازرسی در استان اصفهان بکارگیری بازرسان افتخاری در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: برای این امر ۵۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون ۲۶۴ نفر از این افراد با دریافت آموزش‌های لازم به کار گرفته‌ شده‌اند.

بازرس کل سازمان بازرسی استان اصفهان افزود: در این زمینه از تعداد افراد بازرسی بکار گرفته شده ۱۲۵ نفر مدیر، ۲۱ نفر استاد دانشگاه، ۷۶ نفر کارمند،، ۸۹ نفر کارشناس، ۱۶ نفر مشاغل آزاد و ۹ نفر بازنشسته هستند که در مجموع ۲۴۱ نفر از این افراد مرد و ۲۳ نفر نیز زن هستند.

۲۷۱ فقره بازرسی از ادارات استان اصفهان انجام شد

وی با اشاره به آمار سال گذشته فعالیت سازمان بازرسی استان اصفهان ابراز داشت: در این بازه زمانی ۲۷۱ فقره بازرسی انجام شده است که ۲۷۱ مورد بازرسی به دنبال شکایات مردم، ۳۶ مورد برنامه مستمر سازمان بازرسی و سه مورد نیز بازرسی فوق‌العاده بوده است.

حجت‌الاسلام محمود آبادی با بیان اینکه مجموع گزارشات سال گذشته ۴۴۹ مورد بوده است، افزود: این گزارشات بررسی و به بخش تخلفات اداری و محاکم قضایی گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک هزار و ۲۷۸ مورد مزایده و مناقصه برگزار شده است، ابراز داشت: سازمان بازرسی بر روی یک هزار و ۲۳۶ مناقصه و مزایده نظارت داشته که در این میزان مناقصه هفت هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار به مناقصه گذاشته شده است.

۳۹ مناقصه در سال گذشته ابطال شد

بازرس کل سازمان بازرسی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۳۹ مورد مناقصه و مزایده به دلیل اشکالات وارده ابطال شده است، افزود: برای ۱۳۴ مناقصه نیز تذکر اصلاحی ارائه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته در سطح استان اصفهان ۲۲۹ گزارش اصلاحی ارائه شده است، اضافه کرد: ۸۰۸ مورد پیشنهاد اصلاحی نیز ارائه شده است.

حجت‌الاسلام محمود آبادی با بیان اینکه ۲۰۷ گزارش اداری در استان اصفهان ارائه شده است، ادامه داد: در این خصوص ۶۵۹ نفر افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی تعداد گزارشات کیفری استان اصفهان را نیز ۶۶ مورد اعلام کرد و ابراز داشت: در این زمینه ۱۵۱ نفر متهم شناخته شدند.

بازرس کل سازمان بازرسی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته با فعالیت‌های سازمان بازرسی از تخریب و تغییر کاربری ۴۰ هکتار زمین در استان اصفهان جلوگیری شد، تصریح کرد: همچنین ۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی و اراضی ملی از افراد سود جو خلع ید شد.