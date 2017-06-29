به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «خندوانه» در این چند شب طی پخش مسابقه «خنداننده شو» واکنش های رسانه های رسمی و شبکه های مجازی را در بر داشت که سیدعلی احمدی تهیه کننده این برنامه در یادداشتی ضمن ارایه توضیحاتی درخواست کرده با دیده اغماض به این خطا نگریسته شود.

«بسم الله الرحمن الرحیم

بینندگان ارجمند و دوست داشتنی خندوانه

ساخت برنامه ای با موضوع خنده و شادی از سخت ترین و پیچیده ترین انواع برنامه سازی تلویزیون است خاصه آنکه در اکثر شب های هفته روی آنتن شبکه ای پرمخاطب باشد. در روش های مرسوم جهانی مذهب، سیاست و مسائل جنسی اصلی ترین دست مایه کمدین های دنیا برای شوخی کردن است اما در کشور ما به جهت بایسته های فرهنگی و اعتقادی جامعه که در بسیاری موارد پسندیده و درست و در معدود مواردی نیز از فهم نابجا نشات می گیرد نمی توان با این موارد شوخی کرد و تنها گاهی می توان از کنار آنها به سرعت گذشت!

پخش اولین شب از مرحله دوم مسابقه «خنداننده شو» در برنامه «خندوانه» با اعتراض های دلسوزانه و در بسیاری موارد درست برخی از اصحاب فرهنگ و هنر همراه شد؛ بد نیست چند نکته را مرور کنیم:

• جوانانی کم تجربه و با انگیزه از مراحلی سخت گذشتند و به مرحله اصلی مسابقه «خنداننده شو» رسیدند؛ آنها هنوز آنقدر حرفه ای و کارآزموده نیستند که بتوانند در عین شوخ طبعی و خنداندن مخاطب از مرز حساسیت های مذهبی، قومی و سیاسی عبور نکنند. باید به آنها فرصت بدهیم تا این فضا را بشناسند و از هیجانات کاذب فاصله بگیرند و کارآزموده شوند تا بتوانند در این مسیر سخت ادامه راه دهند.

• خنداننده شو یک رقابت جدی است و باید جذاب، بامزه و بدیع باشد تا مخاطب را با خود همراه کند، در چنین مواردی حتی بسیاری از کارآزموده های این حوزه به خطا و اشتباه می افتند، بنابراین باید با دیده اغماض به خطای این جوانان تازه نفس نگریست.

• برنامه «خندوانه» بیش از پانصد قسمت است که همراه نجیب خانه هایمان است قطعا در برنامه های گذشته نیز اشتباهاتی وجود داشته که شما با دیده مهربانی و عطوفت از آنها گذر کردید. اکنون نیز انتظار داریم با دیده خطاپوش شما همراهان مهربان مواجهه شویم و تمامی لحظه های بی نظیر و تجربه های خوب، تاثیرگذار و قابل توجهی را که در طول این سه سال با هم داشته‌ایم فراموش نکنید.»