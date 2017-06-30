اقدام موثر برای حل مشکلات مردم جایگزین مجادلات سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه پنجشنبه در دهمین یادواره شهدای هفتم تیر و یکصد شهید منطقه سنجان شهر اراک اظهار داشت: استکبار جهانی با تبلیغات سوء و هجمه های فرهنگی ملت ایران را به جدایی از ولایت هدایت می کند اما ملت ولایتمدار ایران همواره در عرصه های روز قدس، دهه فجر و یا انتخابات نشان می دهند توطئه های دشمن بی اثر است.

نماینده اسبق مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن باید بداند که در جمهوری اسلامی رهبری، مردم و قرآن سه رکن جدایی ناپذیر بوده و مردم اهمیت ویژه ای برای حفظ ارزش های نظام اسلامی، آرمان های انقلاب و خون شهدا قائل هستند.

حاجی بابایی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ شبکه ماهواره ای از سوی دشمن ما را مورد هجمه فرهنگی قرار داده و توطئه گران سعی در ایجاد تفرقه دارند اما باید بدانند که ملت ایران هوشیارند و از ولایت فقیه و آرمان های انقلاب صیانت می کنند.

نماینده اسبق مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: مردم ما نشان داده اند که مشکلات اقتصادی نیز آنها را از آرمان نظام و انقلاب دور نمی کند، اما بایستی دولت فکری برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد و در این رابطه مجلس نیز همکاری می کند.

وی تصریح کرد: برخی در فضای پساانتخابات هنوز به دنبال مجادلات و دعواهای سیاسی و حاشیه سازی هستند اما بایستی تلاش برای رفع مشکلات مردم و برنامه ریزی های صحیح جایگزین این مسائل شود، چرا که معضل بیکاری در صورت عدم انجام اقدام اصولی، در آینده تبدیل به بحران می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر ۳.۵میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارد که در صورت فقدان انجام اقدام موثر، سالانه یک میلیون نفر نیز به این آمار افزوده خواهد شد.

حاجی بابایی در بخش دیگر سخنان خود در رابطه با عمل نکردن آمریکا به تعهداتش و تصویب تحریم های جدید علیه ایران، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها هشدار و تذکر دادند که آمریکا مورد اعتماد نیست و نباید به وعده هایش اطمینان کنیم که رفتارهای امروز آمریکا دقیقا اثبات کننده همین مطلب است، در حقیقت دشمن از هر راهی تلاش کرد تا دستاوردهای هسته ای کشور را از ما بگیرد.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی با هدف قراردادن مواضع داعش در سوریه، در حقیقت پاسخ محکمی به استکبار جهانی و دشمنان نظام اسلامی داده و نشان داد با وجود تمامی توطئه های دشمن برای تضعیف نظام، از اقتدار نظامی و دفاعی کامل برخوردار است.