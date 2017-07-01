ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد آبی پوشان در فصل نقل و انتقالات گفت: استقلال برای لیگ هفدهم عملکرد خوبی داشته، آنها با توجه به اینکه فصل گذشته تجربه تلخی را در این زمینه داشتند و نمی خواستند همان بلایی که سال گذشته برسرشان آمد مجدد اتفاق بیفتد از ابتدای شروع نقل و انتقلات برنامه ریزی دقیقی برای جذب بازیکنان مورد نیاز خود انجام دادند.

وی تأکید کرد: به طور حتم مسئولان استقلال بر حسب نیاز سرمربی، بازیکن جذب کرده و خواهند کرد و بدون هماهنگی کادر فنی، هیچ بازیکنی را به خدمت نخواهند گرفت. منصوریان نقاط ضعف تیمش را شناسایی کرده و براساس نقاط ضعف، با بازیکنان موردنظرش قرارداد می بندد.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: البته اعتقاد دارم هنوز هم آبی پوشان دچار ضعف هستند و باید برای برطرف کردن آن، یک یا دو بازیکن دیگر را به خدمت بگیرند. جذب بازیکن در فوتبال ما بسیار سخت است زیرا بازارگرمی های زیادی وجود دارد و باید گرفتن بازیکنان با دقت، وسواس و آرامش انجام گیرد تا نه باشگاه متضرر شود و نه بازیکن بی دلیل قیمتش بالا برود.

همدانی خاطرنشان کرد: کادر فنی استقلال زمان تقریباً مناسبی دارد که بتواند تیمش را از لحاظ تاکتیکی و بدنی به یک هماهنگی کامل برساند. نقطه مثبت استقلال برای این فصل، تمدید قرارداد با بازیکنان سال پیش است که باعث شد استقلال اسکلت فصل گذشته را حفظ کند و با این شرایط راحت تر می تواند بین بازیکنان قدیم و جدید هماهنگی ایجاد کند.

وی اظهار کرد: اردوی استقلال که هفته آینده در ارمنستان اجرا می شود می تواند آبی پوشان را به یک هماهنگی کامل رسانده و با انجام چند بازی دوستانه، آماده شروع دوباره لیگ شود.

پیشکسوت استقلال در خصوص هجمه هایی که این روزها در فضای مجازی علیه مدیرعامل و سرمربی استقلال به وجود آمده است گفت: متاسفانه این روزها برخی افراد غیرکارشناس بدون هیچ گونه شناختی از وضعیت موجود در استقلال علیه مدیرعامل و سرمربی، فضایی را به وجود آورده و آنها را مورد انتقاد قرار می دهند نشان می دهد که چقدر این افراد از فضای استقلال و ورزش دور هستند و تنها به دنبال اینند که مسئولان استقلال را زیرسوال برده و مرتب از آنها انتقاد کنند.

همدانی درباره اعضای جدید هیئت مدیره استقلال نیز تأکید کرد: تا آنجا که من شناخت دارم همه آنها از قدیم در فوتبال بودند، جواد قراب، دکتر قریب، زمانی کسانی هستند که با فوتبال آشنایی دارند و اعتقاد دارم این هیئت مدیره می تواند پشتوانه خوبی برای مدیرعامل و کادر فنی باشد.

وی در خصوص جذب مجتبی جباری به استقلال گفت: مجتبی به خانه خود بازگشت. او بازیکن بزرگی است و به نظر من می تواند به استقلال کمک موثری کند اگرچه برخی ها او را مورد انتقاد قرار می دهند اما او بسیار باتجربه است و می تواند از تجربیاتش در این فصل به نحو احسن استفاده کرده و به نوعی عصای دست منصوریان باشد.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: هواداران استقلال باید صبور باشند هر تیمی ابتدای شروع فصل تا به هماهنگی کامل برسد، مستلزم کمی زمان است و باید هواداران آرامش خود را حفظ کرده، با حمایت از تیمشان، زمینه ساز موفقیت این تیم تا پایان لیگ شوند.