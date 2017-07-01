به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از موثرترین و به‌روزترین این روش‌ها در صنعت چاپ پارچه روش چاپ سابلیمیشن یا همان تصعیدی است که این روش چاپ با توجه به مزایای خاص خود توانسته، پیشرفتی چشمگیر در صنعت چاپ روی پارچه و البسه ایجاد کند.

سیستم چاپ سابلیمیشن یا همان تصعیدی در قیاس با دیگر روش‌های چاپ همچون سیلک تامپو و حتی پرینترهای چاپ مستقیم از مزایای به مراتب بیشتر و کاربردی‌تری برخوردار است، قیمت دستگاه چاپ روی پارچه و همچنین امکانات فوق العاده در سهولت چاپ، ابعاد بسیار کوچک این دستگاه‌ها و هزینه چاپ بسیار پائین‌تر موجب شده که این روش چاپی جایگاه ویژه‌ای در این بازار پر مصرف و رنگارنگ باز کند.

مهندس احتشام گهر مدیرعامل شرکت اریکه تجارت پایتخت یکی از بزرگترین عرضه کننده‌های دستگاه چاپ روی لباس در خصوص مزایا و بازار کار این سیستم چاپی در ایران و جهان کارایی بسیار آسان و سرمایه‌گذاری اولیه بسیار پائین را از دلایل مهم گسترش و ایجاد تقاضا در این بازار بیان کردند. سرمایه‌گذاری کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای ورود به این بازار گسترده موجب شده که طی ۱۰ سال گذشته با ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده در این صنعت نقش بسزایی در کارافرینی و اشتغالزایی ایفا کند.

دستگاه چاپ روی تیشرت که شاید یکی از مهمترین و پر مصرف‌ترین بازارهای چاپی در جهان را به خود اختصاص می‌دهد، در ابعادی با اندازه‌های پرینترهای رومیزی بدون ایجاد بو و یا صدا و از طریق پرس و حرارت عمل انتقال عکس روی تیشرت و یا لباس را انجام می‌دهد. بازار چاپ روی پارچه و البسه بازاری بسیار گسترده و وسیع است که افراد و شرکت‌های فراوانی در ایران مشغول به فعالیت در این صنعت هستند.

اما یکی دیگر از بازارهای مهم چاپی بازار چاپ روی هدایای تبلیغاتی و یا شخصی‌سازی عکس روی محصولات مختلف است، در سال‌های اخیر چاپ طرح و یا عکس‌های خانوادگی و یا مورد علاقه افراد روی لیوان بشقاب و محصولات این‌چنینی جایگاه مناسبی را برای خود ایجاد و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است.

این روزها در اکثر خانه‌ها می‌توان عکس یا طرح مورد علاقه افراد را روی لیوان شخصی آنها مشاهده کرد که برخلاف تصور افراد، این نوع چاپ توسط دستگاه‌های عظیم الجسه و پیچیده انجام می‌گیرد، ولی دستگاه چاپ حرارتی۶ کاره و دستگاه چاپ سه بعدی که نسل جدید این دستگاه‌ها است، ابعادی بسیار کوچک دارد.

چاپ با کیفیت و ۶ رنگ ماندگاری بالا عدم محدودیت در تعداد چاپ سرمایه‌گذاری پایین بازدهی و بازار گسترده همه و همه باعث شده هر روز تعداد افرادی بیشتری اقدام به ورود به این بازار کند.

به گفته مهندس احتشام گهر مدیرعامل شرکت اریکه تجارت پایتخت (www.ariketejarat.com) بالغ بر ۴۰۰۰ اشتغال‌زایی طی ۱۰ سال گذشته در این صنف توسط این شرکت انجام گرفته است.