تجلیل از اردشیر شلیله و فرامرز بیات در جشن عکاسان سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره جشن عکاسان سینمای ایران، ۱۳ تیر ماه به دبیری حافظ احمدی، برگزار و در این دوره از ۲ پیشکسوت عکاسی سینما، اردشیر شلیله و فرامرز بیات قدردانی می شود.

این جشن با معرفی نامزدها، بهترین عکاس سینما، بهترین عکاس پشت صحنه و معرفی استعداد نو در عکاسی سینما و همچنین قدردرانی از پیشکسوتان عکاسی سینما و چهره هایی که همواره نگاه ویژه ای به عکس و عکاسی فیلم دارند، برگزار می شود.

مهدی پاکدل به عنوان مشاور دبیر در این دوره از جشن حضور دارد و مسابقه مردمی عکس برگزیده نیز در این دوره با همکاری اپلیکیشن پات برگزار می شود.

نمایشگاه عکس، سومین جشن عکاسان سینما تا ۱۵ تیر ماه همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ شب در باغ موزه قصر به نشانی اتوبان صیاد شیرازی، خروجی پلیس شریعتی، میدان پلیس، پذیرای بازدید کنندگان است.