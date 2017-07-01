شورای عالی فضای مجازی امروز تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا، سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی ، عصر امروز شنبه ۱۰ تیرماه تشکیل جلسه می دهد.

شورای عالی فضای مجازی اسفندماه سال ۹۰ با حکم مقام معظم رهبری آغاز به کار کرده است.

رهبر معظم انقلاب در آن حکم، گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری از فرصت های ناشی از آن در پیشرفت همه جانبه کشور و همچنین برنامه ریزی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند.

بر اساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یک بار جلسات این شورا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیش از این در ۱۳ خردادماه امسال برپا شد که در آن، اعضای شورا به تصویب نهایی «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» رای دادند.

دستورالعمل جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی هنوز اعلام نشده است اما در آخرین جلسه شورا، با توجه به حادثه خیزی در فضای مجازی ، طرح «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی» مورد بررسی قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد.