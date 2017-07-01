تهدیدات دشمن با شدیدترین پاسخ ایران مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا اظهار داشت: آمریکا تحت هر شرایطی به دنبال اعمال محدودیت و اعمال فشار علیه ایران است و تحریم های آمریکا اقدام جدیدی در قبال ایران نیست چرا که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با این وضعیت مواجه بوده ایم.

وی در ادامه گفت: آنچه که امروز ما به عنوان دستاوردهای دفاعی خود داریم ناشی از تلاشی است که فرزندان این ملت در مقابل محدودیت ها انجام داده‌اند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه هیچگاه نمی شود جلوی پیشرفت یک ملت را گرفت و مانع از تحقق آرمان‌های آنها شد، خاطرنشان کرد: آمریکا هم تلاش خود را می کند تا بتواند محدودیت هایی برای ایران اعمال کند اما در حقیقت رنج خود می برند و زحمت ما می دارند.

سردار دهقان تصریح کرد: نگرانی ملت ایران بابت تحریم های آمریکا نیست چراکه نظام ما آنقدر ریشه دار و مستحکم است که حرکت های آمریکا نمی تواند اثر جدی بر روی فعالیت‌های ما بگذارد و قدرت ایران مانع از تأثیرگذاری جدی تحریم های آمریکا می شود.

وی همچنین عنوان کرد: در بخش دفاعی نیازی نداریم که چشم به خواسته های آمریکا بدوزیم و یا اینکه بخواهیم به خواسته‌های آنها تمکین کنیم؛ مسیر ایران در زمینه فعالیت های موشکی و دفاعی مشخص است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص توان موشکی و عملیات موشکی ایران علیه داعش گفت: همان طور که شاهد بودیم ایران هرگز مقابل دشمن کوتاه نخواهد آمد و تهدیداتی را که از جانب دشمن می شود با شدیدترین پاسخ ایران مواجه می شوند.