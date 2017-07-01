  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

سردار دهقان:

تهدیدات دشمن با شدیدترین پاسخ ایران مواجه می شود

تهدیدات دشمن با شدیدترین پاسخ ایران مواجه می شود

وزیر دفاع در خصوص توان موشکی و عملیات موشکی ایران علیه داعش گفت: ایران هرگز مقابل دشمن کوتاه نخواهد آمد و تهدیدات دشمن با شدیدترین پاسخ ایران مواجه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در خصوص وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا اظهار داشت: آمریکا تحت هر شرایطی به دنبال اعمال محدودیت و اعمال فشار علیه ایران است و تحریم های آمریکا اقدام جدیدی در قبال ایران نیست چرا که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با این وضعیت مواجه بوده ایم.

وی در ادامه گفت: آنچه که امروز ما به عنوان دستاوردهای دفاعی خود داریم ناشی از تلاشی است که فرزندان این ملت در مقابل محدودیت ها انجام داده‌اند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه هیچگاه نمی شود جلوی پیشرفت یک ملت را گرفت و مانع از تحقق آرمان‌های آنها شد، خاطرنشان کرد: آمریکا هم تلاش خود را می کند تا بتواند محدودیت هایی برای ایران اعمال کند اما در حقیقت رنج خود می برند و زحمت ما می دارند.

سردار دهقان تصریح کرد: نگرانی ملت ایران بابت تحریم های آمریکا نیست چراکه نظام ما آنقدر ریشه دار و مستحکم است که حرکت های آمریکا نمی تواند اثر جدی بر روی فعالیت‌های ما بگذارد و قدرت ایران مانع از تأثیرگذاری جدی تحریم های آمریکا می شود.

وی همچنین عنوان کرد: در بخش دفاعی نیازی نداریم که چشم به خواسته های آمریکا بدوزیم و یا اینکه بخواهیم به خواسته‌های آنها تمکین کنیم؛ مسیر ایران در زمینه فعالیت های موشکی و دفاعی مشخص است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص توان موشکی و عملیات موشکی ایران علیه داعش گفت: همان طور که شاهد بودیم ایران هرگز مقابل دشمن کوتاه نخواهد آمد و تهدیداتی را که از جانب دشمن می شود با شدیدترین پاسخ ایران مواجه می شوند.

کد مطلب 4018439
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها