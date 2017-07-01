پخش زنده مسابقات خانگی تاسیسات دریایی در لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تاسیسات دریایی همانند دو فصل پیش قصد دارد مسابقات خانگی خود را در لیگ برتر فوتسال به صورت زنده روی آنتن ببرد.

ولی رمضانی قائم مقام باشگاه تاسیسات با اعلام این خبر گفت: بعد از مذاکره با مسئولان شبکه ورزش و توافق با این شبکه، مسابقات خانگی ما در تهران به صورت زنده پخش خواهد شد.

وی درباره احتمال پخش مسابقه تاسیسات در هفته دوم مقابل حفاری تصریح کرد: این هفته قرار است مسابقات چوگان هم از شبکه ورزش پخش بشود. برای همین به دنبال تغییر ساعت بازی هستیم. البته به خاطر ساعت پرواز برگشت تیم حفاری به اهواز نمی شود این مسابقه را خیلی عقب انداخت ولی در حال رایزنی برای پخش بازی هستیم.