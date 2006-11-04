نشست "سازگاري علم و دين" امروز در لس آنجلس برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، كارشناساني كه امروز در اين نشست شركت مي كنند به ارائه آخرين نتايج عصب شناسي در تحقيقات مغزي مي پردازند كه درباره تفكرات و تجارب ديني صورت گرفته است.

در پرتو اين تحقيقات، شركت كنندگان در اين جسله درباره اين كه انسان چگونه مي تواند ابعاد مختلف تجارب ديني را ذهن خود به نوعي سامان دهد كه دنيا را بهتر بفهمد، بحث و تبادل نظر خواهد شد.

دكتر ويلايانور راماچاندران رئيس مركز مغز و شناخت در سن ديگو؛ دكتر خوان رافگاردنمدرس علوم زيستي دانشگاه استنفورد و نويسنده كتاب تكامل و دين مسيحيت: تأملي بر تفكرات يك زيست شناس ؛ دكتر وارن بران عصب شناس و مدير مؤسسه تحقيقات تراويس و مدرس روانشناسي دانشكده الهيات فولر و دكتر مايكل شرمر نويسنده كتاب چگونه مي توانيم باور كنيم: علم، شك گرايي و جستجوي خدا از شركت كنندگان و سخنرانان نشست علم و دين هستند.

