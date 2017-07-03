پیام تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت عطاالله بهمنش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام حسین انتظامی آمده است:



انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عطالله بهمنش، روزنامه نگار با اخلاق، مفسر مطلع و پیشکسوت محبوب جامعه ورزش و رسانه، موجب تاسف شد. فقدان او که سالها کارشناسانه و منصفانه، در عرصه رسانه فعال بود، بی تردید برای جامعه مطبوعاتی ضایعه ای بزرگ است. ضمن تسلیت به خانواده محترم، همکاران و علاقمندان ایشان، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان و دوستداران او صبر و اجر مسالت دارم.»