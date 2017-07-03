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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

پیام تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت عطاالله بهمنش

پیام تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت عطاالله بهمنش

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت استاد عطاالله بهمنش را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام حسین انتظامی آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عطالله بهمنش، روزنامه نگار با اخلاق، مفسر مطلع و پیشکسوت محبوب جامعه ورزش و رسانه، موجب تاسف شد. فقدان او که سالها کارشناسانه و منصفانه، در عرصه رسانه فعال بود، بی تردید برای جامعه مطبوعاتی ضایعه ای بزرگ است. ضمن تسلیت به خانواده محترم، همکاران و علاقمندان ایشان، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان و دوستداران او صبر و اجر مسالت دارم.»

کد مطلب 4020221

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