کادر پزشکی از جمع آبی پوشان جدا می شوند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت کردن در تیم های استقلال و پرسپولیس و تیم ملی ایران کار ساده ای نیست، از تمامیت خواهی ها و خودخواهی ها بگیرید تا نبود سیستم درست و عادت نداشتن به اجرای تمام اصول موضوع هایی هستند که تیم های بزرگ فوتبال ایران را آزار می دهند. این مسئله وقتی تیمی از بازیکنان نامدار تشکیل شده باشد مشکل‌تر هم می‌شود.

استقلال این روزها تیمی بسته که متشکل از نام هاست و مشکلاتی سر راهش وجود خواهد داشت. نکته اینجاست که مشکلات استقلال حتی قبل از ورود به لیگ شروع شده و این مشکلات مستلزم مدیریت کردن هستند. اینکه دکتر نوروزی قبل از لیگ با کادر فنی و شاید مدیریت استقلال به مشکل و اختلاف برخورد کند و در نهایت به اردوی ارمنستان نرود و تیم در حقیقت بدون پزشک به اردوی بسیار پر فشار بدنسازی برود مدیریت لازم دارد.

به هر حال چه باشگاه استقلال بپذیرد یا نپذیرد امین نوروزی یکی از باتجربه ترین پزشک های ورزشی ایران است و در طول سال می تواند بارها به کمک این تیم بیاید، هم او و هم دکتر ستوده که کارشان در همه سال های اخیر خوب بوده است. این اولین مشکل برای خرید بازیکنان نامدار است که برخی از آنها در تست پزشکی شرکت نمی کنند و برخی دیگر را هم در این تست ها شرکت نمی دهند و این خارج از کنترل پزشک های تیم شده است.

البته این نکته را هم باید دقت کرد و دید که نوروزی تجربه بالایی دارد و شاید برای خروج از استقلال کنونی هم ادله ای مثل این که این تیم مصدوم زیاد دارد و در طول فصل این مسئله برای اعتبار وی خوب نیست را هم مد نظر قرار داده باشد اما حتی اگر این موضوع هم باشد باید مدیریت کرد.

در واقع این اولین چالش جدی این فصل برای استقلالی است که حالا بازیکن نامدار بیشتری هم دارد.