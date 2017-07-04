نقص دیتاسنترهای داخلی در حفظ امنیت اطلاعات سایتهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالحسن فیروزآبادی در همایش ملی مراکز داده، با تاکید براینکه باید به سمت ایجاد دیتاسنترهای بزرگ و خدمات ابری حرکت کنیم، اظهار داشت: با ورود فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار ( ۵G ) تا سال ۲۰۲۰ براساس هدفگذاری غربی ها، شاهد تحولات بزرگی در بازار و شبکه های ارتباطی خواهیم بود.

وی حجم بازار اطلاعات (داده) را در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد که حدود ۱۰ درصد آن در حوزه خدمات ابری صورت می گیرد و گفت: تولید داده در جهان در ۵ سال گذشته حدود ۲۶ برابر شده است اما رشد تولید داده با رشد اقتصادی آن توازن ندارد. چرا که اقتصاد این حوزه تنها دو برابر رشد را نشان می دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه رشد سریع حجمی و کیفی در مراکز داده، متناسب با رشد اقتصادی این بخش در کشور نیست، افزود: در صورتی که به این مهم توجه نشود ما در بحث قدرت مراکز داده (دیتاسنتر) در سطح فضای مجازی دچار عقب ماندگی خواهیم شد. در واقع یکی از مواردی که باید در داخل کشور به آن توجه شود ایجاد مدل اقتصادی دیتاسنترها است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: با شکل گیری فضای مجازی، روابط قدرت مبتنی بر جغرافیا و روابط دولت و ملت تضعیف شده و نظام سرمایه داری نوآور در حوزه داده و اطلاعات در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به مراکز داده قدرتمند جهانی همچون آمازون، گوگل، ماکروسافت و یاهو، تصریح کرد: در کشورهای شرق آسیا عمده مراکز داده مربوط می شوند به اپراتورهای تلکام که این نشان دهنده یک نوع عدم توازن در نگاه به طراحی بازار در شرق و غرب است.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حوزه دیتاسنترها دچار تاخر در تدوین استراتژی، مقررات گذاری و تاخر در پیاده سازی مدل های مناسب مبتنی بر استراتژی های ملی بر فضای مجازی هستیم، گفت: امروز ایران می تواند محل مناسب انباره داده ها در منطقه باشد. در حال حاضر در دنیا کشورهایی دارای اهمیت ژئوپلتیکی بیشتری می شوند که مراکز داده فراملی دارند. اما متاسفانه ما در این حوزه دارای نواقصی هستیم که باعث شده حتی اطلاعات بخشی از سایت های ایرانی با دامنه (.IR ) هم به دلایل فنی و اقتصادی همچون امنیت و پایداری شبکه و قیمت، در خارج از کشور نگهداری شود.

وی با تاکید براینکه در کشور برای راه اندازی مراکز داده رقابت بسیار وجود دارد خاطرنشان کرد: اما مراکز داده ای که شکل می گیرند معمولا غیر استاندارد در زمینه حفاظت فیزیکی، الکترونیکی، نرم افزاری، امنیتی و پایداری در سرویس هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ظرفیت های بزرگ دیتایی به دلیل مصرف ۳-۴ برابری انرژی نمی تواند در جزایر پراکنده و مراکز داده کوچک باشد و در حال حاضر مصرف مراکز داده کشور آمریکا بیش از برق مصرفی شهر مدرن و صنعتی نیویورک است؛ بنابراین اگر در کشور این مهم رعایت نشود و مراکز داده بزرگ در بخش خصوصی شکل نگیرند باید در آینده نیروگاههای عظیم راه اندازی شود تا تامین کننده انرژی مراکز داده در کشور باشند.

وی افزود: باید سازمان هایی که در کشور نسبت به راه اندازی مراکز داده اقدام می کنند، دیتاسنتر افزونگی شان را به بخش خصوصی واگذار کنند. ما یکی از مشکلاتمان در آدرس دهی سایت های ایرانی، مسیریابی است که تاخیر بالایی دارد و این به دلیل ضعف ما در ایجاد مراکز داده بزرگ در کشور است. چون بازیگر جدی در دنیا در این حوزه نیستیم معمولا مسیریابی با تاخیر زیاد به ما اختصاص می یابد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به اینکه کشور فاقد مدل و نظام ارزیابی، نظام رتبه بندی و نظام نظارت برای مراکز داده است، اظهار داشت: باید در حوزه قانون گذاری، نظارت و اشتراک گذاری داده ها، نظام های مربوطه شکل گیرد.