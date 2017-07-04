شب های تابستان بیننده جنگ شبانه «شب فیروزه ای» باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی و زنده «شب فیروزه ای» کاری از واحد پخش شبکه پنج سیماست که در اولین برنامه به استان فارس سفر می کند.

غلامرضا حیدری تهیه کننده برنامه «شب فیروزه ای» درباره ساختار این برنامه گفت: این برنامه دارای بخش های مختلفی همچون دعوت از هنرمندان و خوانندگان، گزارش از مکان های دیدنی و گردشگری شیراز (حافظیه، سعدیه، باغ ارم...) میان برنامه و وله است.

وی ادامه داد: برنامه «شب فیروزه ای» با اجرای محسن آزادی و علی معصومی از شبکه پنج سیما پخش می شود.

جنگ شبانه «شب فیروزه ای» روز شنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۲۱ از حافظیه شیراز بر روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.