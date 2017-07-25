به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح سه شنبه در اولین جلسه کارگروه آرد و نان استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد، بیان کرد: این چهار هزار بازرسی در راستای اهداف و مصوبات کارگروه و به منظور نظارت ویژه بر کیفیت و کمیت نان های تولیدی در استان انجام گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت و بازرسی‌ها از واحدهای خبازی استان، افزود: با واحدهایی که قوانین نظام صنفی و مشتری مداری را رعایت نکرده و نان های بی کیفیت به مردم عرضه می کنند به شدت برخورود می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در ادامه اظهار داشت: از این تعداد بازرسی صورت گرفته، ۱۷۴ فقره پرونده تخلف با عناوین کم فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد، عدم رعایت ساعات کاری و غیره تشکیل شده است.

اسودی ارزش ریالی این تعداد پرونده را بالغ بر ۱۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: این پرونده ها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی بیان کرد: طی ارزیابی صورت گرفته توسط کمیته بهبود کیفیت نان استان سمنان، ۷۶ درصد از نان‌های تولیدی استان وضعیت مطلوب، ۱۸ درصد نسبتاً مطلوب و شش درصد نیز نامطلوب هستند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ارتقاء کیفیت نان و برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی را از مهمترین مصوبات و اهداف کارگروه آرد و نان استان عنوان کرد و گفت: به منظور بهبود کیفیت نان‌های تولیدی استان در سال گذشته سه هزار و ۵۴۳ نفر ساعت از متصدیان واحد نانوایی آموزش های لازم را دیده اند و این امر در سال جاری یک هزار و ۵۳۰ نفرساعت در حال اجرا است.

اسودی خاطر نشان کرد: هم استانی ها می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گزارش دهند.