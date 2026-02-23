به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در جلسه آرد و نان فرمانداری سمنان با تاکید بر اینکه بازدیدهای مستمر از واحدهای خبازی های شهرستان همچنان ادامه دار است، ابراز داشت: هدف این نظارت و بازرسی ها رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی با تاکید بر اهمیت سلامت نان به عنوان اصلی‌ترین قوت غالب مردم، اضافه کرد: در همین راستا با هرگونه تخلف در خبازی ها پیرامون نان و آرد برخورد خواهد شد.

فرماندار سمنان از پلمب خبازی متخلف در شهر سمنان خبر داد و ابراز داشت: تخلف این واحد بربری گران فروشی و عرضه نان با بیش از قیمت مصوب بوده است.

صمیمیان با اشاره به اینکه به دستور شورای آرد و نان با متصدی این واحد خبازی برخورد قانونی صورت گرفت، تصریح کرد: هیچ مماشاتی با متخلفان در کار نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه با هرگونه موارد تخلف نظیر کم فروشی، گران‌فروشی و غیره به طور جد برخورد می‌شود، افزود: از شهروندان درخواست داریم تا هر گونه موارد تخلف را حتما گزارش دهند تا موضوع بررسی شود.