۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۷

پلمب یک نانوایی در سمنان به دلیل گران‌فروشی؛ شهروندان گزارش دهند

سمنان- فرماندار سمنان از پلمب یک واحد نانوایی خبر داد و ضمن تاکید برخورد بدون مماشات با متخلفان گفت: این واحد خبازی به دلیل گران‌فروشی و عرضه نان با قیمتی بیش از نرخ مصوب پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در جلسه آرد و نان فرمانداری سمنان با تاکید بر اینکه بازدیدهای مستمر از واحدهای خبازی های شهرستان همچنان ادامه دار است، ابراز داشت: هدف این نظارت و بازرسی ها رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی با تاکید بر اهمیت سلامت نان به عنوان اصلی‌ترین قوت غالب مردم، اضافه کرد: در همین راستا با هرگونه تخلف در خبازی ها پیرامون نان و آرد برخورد خواهد شد.

فرماندار سمنان از پلمب خبازی متخلف در شهر سمنان خبر داد و ابراز داشت: تخلف این واحد بربری گران فروشی و عرضه نان با بیش از قیمت مصوب بوده است.

صمیمیان با اشاره به اینکه به دستور شورای آرد و نان با متصدی این واحد خبازی برخورد قانونی صورت گرفت، تصریح کرد: هیچ مماشاتی با متخلفان در کار نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه با هرگونه موارد تخلف نظیر کم فروشی، گران‌فروشی و غیره به طور جد برخورد می‌شود، افزود: از شهروندان درخواست داریم تا هر گونه موارد تخلف را حتما گزارش دهند تا موضوع بررسی شود.

