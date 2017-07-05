واگذاری زمین در شهرک صنعتی قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز چهارشنبه در بازدید از عملیات زیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی قزوین در کوهین اظهارداشت: یکی از کارهای شرکت شهرک های صنعتی در استان اجرای زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان است که این کار با جدیت انجام می شود.

وی افزود: این فعالیتها بر اساس نیاز و برنامه های عملیاتی مصوب شهرکها و نواحی صنعتی تعریف شده و اجرای پروژه های عمرانی بر اساس برنامه ریزی اجرا می شود.



خانپور با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در سال قبل در پروژه های عمرانی گفت: ۲۳۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی و زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی در سال گذشته هزینه شد که امسال هم برای اجرای پروژه های عمرانی شامل: احداث تصفیه خانه ها، شبکه های گازرسانی، روشنایی، آب و برق، آسفالت بلوار و خیابانها، پست برق، فضای سبز بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تصریح کرد: با توجه به موقعیت مناسب شهرک صنعتی قزوین و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این شهرک بلافاصله عملیات اجرایی پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت بلوارها و خیابانهای اصلی شهرک با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال آغاز شده وامیدواریم با فراهم شدن امکانات زیربنایی در سالجاری واگذاری اراضی به متقاضیان سرمایه گذاری نیز آغاز شود.

خانپور از سرمایه گذاری ۲۳ میلیاردی در شهرک صنعتی قزوین(کوهین) در دو سال اخیر هم خبر داد.

شهرک صنعتی قزوین در منطقه کوهین با ۱۰۰ هکتار مساحت در کیلومتر۳۰ آزاد راه قزوین به رشت واقع شده است.