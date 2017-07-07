انتخاب هیئت مدیره انجمن صنفی داستان نویسان تهران

محمد حسینی سخنگوی انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران گفت: با برگزاری این مجمع با حضور بیش از دو سوم اعضا در روز چهارشنبه هم کلیات اساسنامه انجمن و هم بند بند آن به تصویت اعضا رسید و مورد تایید نماینده وزارت کار نیز رسید.

وی افزود: در این مجمع همچنین اولین هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی انتخاب شدند که در موضوع هیئت مدیره و به ترتیب حروف الفبا آقایان و خانم‌ها فرخنده آقایی، مهدی اسدزاده، احمد پوری، محمد حسینی، محسن حکیم معانی محمد حسن شهسواری و کامران محمدی به عنوان اعضا هیئت مدیره اصلی انتخاب شدند. همچنین اعضا علی‌البدل نیز به ترتیب و بر اساس آرا شامل ضحی کاظمی، جواد عاطفه و سینا دادخواه شد.

حسینی افزود: در این انتخابات همچنین مهدی افروز منش و امین حسینیون به عنوان بازرس اصلی و حسن محمودی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند و مراتب این انتخاب‌ها نیز به تایید نماینده وزارت کار رسید.

به گفته حسینی پس از این انتخابات تا یک هفته مراتب اعتراض به روند برگزاری این مجمع و انتخابات قابل بررسی توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود و پس از آن مراحل قانونی امور انجمن آغاز خواهد شد.