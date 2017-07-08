نشست ارزیابی و کارسنجی ترجمه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ارزیابی و کارسنجی ترجمه روز چهارشنبه ۲۸ تیر با سخنرانی عباس مهرپویا در حوزه هنری برگزار می شود.

این نشست، دهمین و آخرین جلسه از سلسله نشست های «دانش افزایی و هم اندیشی نقد ترجمه» است که با همکاری انجمن صنفی مترجمان شهر تهران و حوزه هنری برگزار می شود.

این نشست‌ها با هدف آشنایی دانش‌پذیر با دانش نظری و عملی نقد ترجمه و همچنین تربیت منتقد ترجمه و با رویکردی عملی به مطالعات ترجمه کاربردی برگزار می شوند و نقد علمی و عملی متون ادبی محور اصلی این دوره‌ بودند.

آخرین نشست از این برنامه ها با عنوان «ارزیابی و کارسنجی ترجمه: با نگاهی به راهکار فراترجمانیک پیشنهاده از سوی جرج اشتاینر» روز چهارشنبه ۲۸ تیر در حوزه هنری برگزار می شود.

در پایان این دوره به شرکت‌کنندگان گواهی حضور و یا تحت شرایطی خاصی گواهی شغلی منتقد ترجمه اعطا خواهد شد.