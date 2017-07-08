به گزارش خبرنگار مهر، خسرو رفیعی در یک نشست خبری با تشریح جزئیات برگزاری دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه‌ای پاسارگاد گفت: ورود به مسائل مرتبط با مسئولیت اجتماعی یکی از سرفصل های اصلی برنامه‌ریزی‌های بانک پاسارگاد است که در این میان ساخت کتابخانه، مدرسه، چاپ کتاب‌های ارزشمند و حمایت از ورزشکاران مورد پیگیری واقع شد؛ در عین حال علاوه بر حمایت از ساخت فیلم‌های سینمایی، بانک پاسارگاد وارد حمایت از فیلم‌سازان آماتور و جوان کشور شده و قصد دارد تا امسال هم، دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه‌ای پاسارگاد را برگزار کند.

مدیرکل روابط عمومی بانک پاسارگاد افزود: بر این اساس در اولین دوره از جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه‌ای پاسارگاد، توانستیم فرصت ایجاد ایده‌های مختلف در بخش مستندسازی را برای جوانان فراهم کرده که اتفاقا با استقبال عجیبی مواجه شد؛ به نحوی که ۱۸۹۴ فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. البته برخی از این فیلم‌ها پیش از این جشنواره، در سایر جشنواره‌ها هم به نمایش درآمده بود، به همین دلیل امسال پیش‌بینی ما این است که تعداد فیلم‌های دریافتی، کمتر از سال گذشته باشد.

وی تصریح کرد: در عین حال هم اکنون با برخی از افرادی که ایده‌های خود را سال گذشته به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند، در حال همکاری هستیم و امسال هم، با همکاری سازمان حفاظ محیط زیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قصد داریم از ایده‌های جذاب و قابل توجه، حمایت کنیم؛ اگرچه این جشنواره به صورت دوسالانه برگزار خواهد شد.

رفیعی ادامه داد: تا آخر تیرماه، نزدیک به ۴۰ هزار نفر از سایت جشنواره بازدید کرده‌ و ۱۱۰۰ نفر هم ثبت نامه‌کرده‌اند و تاکنون ۳۰۰ فیلم و ۴۰۰ ایده نیز دریافت شده است. بر این اساس تا هفته آینده بررسی ایده‌ها تمام می‌شود و افراد صاحب ایده کمک می‌شوند تا فیلم خود را بسازند.

وی در تشریح اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره به منظور ایجاد فرصت برای ارایه ایده‌ها و نگاههای مختلف به موضوعات روز جامعه و با هدف جلب افکار عمومی به موضوعات فوق و مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می شود؛ ضمن اینکه شناسایی استعدادها و توانمندی ها، به ویژه در میان جوانان و تشویق آنها برای ادامه این مسیر، از دیگر اهداف جشنواره است.

رفیعی گفت: دومین جشنواره در سه محور اصلی و یک بخش جنبی برگزار می شود که شامل حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق اجتماعی و اهدای عضو برگزار می شود و بخش جنبی جشنواره نیز شامل ایده‌هایی است که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند. در این میان هیات داوران جشنواره را نیز دکتر حسن بلخاری، علی اکبر امین تفرشی، دکتر محمود دهقان، غلامرضا نامی، امیرعلی آقایاری و اینجانب تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: زمان آثار ارایه شده به جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه‌ای پاسارگاد نباید بیش از ۱۸۰ ثانیه باشد و طرح و ایده اثر نیز باید در یک صفحه A۴ ارایه شود. همچنین سازندگان آثار حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ فرصت دارند تا نسخه نهایی اثر خود را همراه با عکس کارگردان برای دبیرخانه ارسال کنند؛ همچنین ارسال ایده های بخش جنبی باید فقط از طریق ایمیل idea@pasargadfilmfest.ir انجام شود.

مدیرکل روابط عمومی بانک پاسارگاد جوایز جشنواره را برای نفرات اول تا چهارم شامل تندیس جشنواره به علاوه دیپلم افتخار برای همه برگزیده ها و ۸۰ میلیون ریال برای نفر اول، ۶۰ میلیون ریال برای نفر دوم، ۴۰ میلیون ریال برای نفر سوم، ۲۰ میلیون ریال برای نفر چهارم است؛ ضمن اینکه برای ۴ ایده برتر در هر بخش نیز تندیس جشنواره و لوح سپاس و مبلغ ده میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

رفیعی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سینمایی، سازمان حفاظ محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری و انجمن اهدای عضو از حامیان معنوی این جشنواره هستند.