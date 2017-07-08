ساخت مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری در کنار بیمارستان زینبیه

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا افتخاری ظهر شنبه در نشستی که به تشریح برنامه های سینما کانون، فعالیت های کانون فارس در اوقات فراغت و فصل تابستان، برگزیدگان جشنواره های رضوی، دهه کرامت و روز ادبیات کودک و نوجوان اختصاص یافت با بیان اینکه پس از گذشت ۴ سال کانون موفق به دریافت زمینی کنار بیمارستان زینبیه شیراز شده که در ازای مرکز پیشین شماره ۲ در بوستان ولی عصر قرار داشت افزود: این مرکز به دلیل قرار گرفتن در جوار پروژه پل کابلی توسط شهرداری شیراز تخریب شد که بالاخره توانستیم پس از ۴ سال تلاش زمینی در نزدیکی آن جایگزین کنیم.

وی در عین حال عنوان کرد: طبق توافقی که با شهرداری شیراز امضا شد ساخت مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت مشارکتی است و ۴۰ درصد هزینه ساخت آن توسط شهرداری تامین و ۶۰ درصد بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس است.

افتخاری در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون معماری و نحوه ساخت این مرکز اظهار کرد: مرکز شماره ۲ به وسعت ۷۰۰ متر با شرایط و نقشه تیپ کانون ساخته می شود و مجهز به کتابخانه و سالن سینما و آمفی تئاتر خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس پیرامون ۱۸ تیرماه روز بزرگداشت ادبیات کودک و نوجوان گفت: به این مناسبت و به یاد زنده یاد مهدی آذریزدی در تمامی مراکز ما آماده برگزاری برنامه هایی به نام و یاد این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان هستیم.

وی با توجه به نقش کتاب نام آشنا و تربیتی «قصه های خوب برای بچه های خوب» گفت: این اثر همواره میهمان قفسه کتابخانه های کانون پرورش است و تمامی اعضای کانون از این کتاب ارزشمند بهره برده اند به نحوی که نتایج این کتاب در رشد عاطفی، افزایش سطح آگاهی، آشنایی با داستان های کهن فارسی و... کاملا مشهود است.

افتخاری با این توضیح که روز یکشنبه ۱۸ تیرماه جاری اعضا در تمامی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس برای آرامش روح این نویسنده بزرگ آمرزش می طلبند افزود: بازدیدهایی هم به این مناسبت از آرامگاه بزرگان ادب و فرهنگ کشور از جمله حافظ و سعدی برای اعضا در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس همچنین از گردهمایی اعضای انجمن ادبی سروناز با حضور نویسندگان استان فارس از جمله احمد اکبرپور و فاطمه مزارعی خبر داد و افزود: در این نشست نویسندگان یادشده به همراه کودکان و نوجوانان به داستان خوانی و نقد و تحلیل دوسویه داستان و قصه می پردازند.

وی از سویی اعلام کرد: دوره ۸ جلدی کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب» که به مناسبت ۵۰ سالگی کانون پرورش فکری بازنشر شده در این روز با حضور کودکان ناشنوا رونمایی خواهد شد.

افتخاری در عین حال با اشاره به اینکه امسال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس ۴ کتاب تالیف شده عنوان کرد: به زودی این آثار هم در فرصت مناسب رونمایی خواهند شد.

وی با توجه به راه اندازی مراکز فراگیر در کانون پرورش فارس اعلام کرد: در مرکز فراگیر شیراز ۸۰ عنوان کتاب به خط بریل شامل ۲۳۰ جلد ارایه می شود.

افتخاری با توجه به موفقیت اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در بخش تصویرسازی کتاب و نشریه نگاری جشنواره رضوی امسال اعلام کرد: آیین پایانی جشنواره رضوی ۳ مرداد امسال در شیراز به میزبانی کانون پرورش فارس برگزار می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در ادامه به تشریح برنامه های اوقات فراغت فصل تابستان پرداخت و گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان متولی اوقات فراغت با همکاری آموزش و پرورش در غنی سازی آن در طول سال هم فعالیت های گسترده ای دارد که یادگیری جایگزین را گسترش می دهند. این درحالیست که در فعالیت های کانونی تلاش شده اعضا را در فعالیت های اجتماعی دخیل سازد.

وی به برخی فعالیت های اوقات فراغت کانون پرداخت و با توجه به ۴۲ ماموریت فرهنگی، ادبی و هنری این نهاد گفت: برخی از این فعالیت ها به شکل کارگاهی عادی و برخی به طور دوره ای انجام می شوند که دوره های خاص و تخصصی را در بر می گیرند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس درخصوص نقش سینما کانون در پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان اعلام کرد: سینما کانون در طول تابستان امسال روزهای زوج به اکران ۱۵۴ عنوان فیلم می پردازد.

افتخاری با تاکید بر اینکه اکثر فیلم های سینما کانون به طور رایگان اکران می شوند افزود: افزون بر دانش آموزانی که از برنامه های نمایش فیلم سینما کانون بهره مند می شوند؛ کودکان کار و تحت پوشش بهزیستی در سینماکانون به تماشای فیلم می پردازند.

او همچنین از ۲ نوبت اکران سینما کانون خبر داد و افزود: البته عصرها هم یک نوبت نمایش فیلم در سینما کانون شیراز انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه ۵ سالن سینماکانون در ۵ منطقه فارس قرار دارد از تجهیز سینما کانون در بوانات خبر داد و افزود: شهرهای سپیدان، پاسارگاد، فسا و آباده دارای سالن سینما کانون هستند.

افتخاری با بیان اینکه سینما کانون آباده گوی سبقت را از دیگر شهرها در جذب مخاطب ربوده ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری ۵ سالن دیگر به سینما کانون افزوده شود. این در حالیست که ۱۵۴ عنوان فیلم اکرانی در سینماهای کانون با نشان مرغک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روی پرده می روند.

وی در عین حال درخصوص اکران این آثار در روستاها اعلام کرد: در روستاها به واسطه خودروهای مجهز به ویدئوپروجکشن و ال سی دی این پخش فیلم ها انجام می گیرد.

افتخاری با توجه به اینکه ۹ کتابخانه سیار در استان فارس روستاها و مناطق محروم را پوشش می دهند عنوان کرد: تکمیل و تجهیز سینماکانون از اعتبارهای استانی تامین می شود که برای هر یک از آنان به ۷ میلیون تومان نیاز بودجه ایست.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس از سفر ۹ دستگاه وَن کانون در شهرهای اقلید، آباده، فیروزآباد، فسا، جهرم، فراشبند، داراب، کازرون و مناطق محروم شیراز خبر داد و اعلام کرد: از اواخر آذرماه امسال و هفته نخست دی ماه تریلی تئاتر کانون به استان فارس سفر خواهد داشت.

وی از آمادگی ارایه خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۲۲۵۰ روستای استان فارس هم خبر داد و افزود: گرچه فارس دارای ۷هزار روستاست اما برای عدالت آموزشی کتابخانه های سیار گزینه مناسبی است که دست کم در استان به ۳۰ دستگاه از آن نیازمندیم درحالیکه فارس در عین حال رتبه نخست کتابخانه های سیار روستایی را در کشور برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان فارس ۵۶ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت دارند که ۴۱ مرکز ثابت، ۹ کتابخانه سیار و ۶ کتابخانه پستی را شامل می شود.