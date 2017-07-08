تیراندازی در کارولینای جنوبی پلیس آمریکا را به تکاپو انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، پلیس در جستجوی یافتن سرنخی از تیراندازی کلوپ شبانه در کارولینای جنوبی است.

این تیراندازی در شهر «گفنی» ایالت کارولینای جنوبی رخ داده و دستکم ۳ نفر در آن مجروح شده اند.

چند روز قبل نیز تیراندازی در یک کلوپ شبانه در آرکانزاس آمریکا موجب زخمی شدن دستکم ۲۸ نفر شده بود.

تیراندازی و خشونت مسلحانه در حالی هر سال جان هزاران آمریکایی را می‌گیرد که لابی قدرتمند اسلحه و حامیان آن در دستگاه‌های اجرایی و کنگره آمریکا از تصویب و اجرای قوانین بازدارنده و ضد حمل آزادانه سلاح در آمریکا، به‌ دلیل منافع شخصی جلوگیری می‌کنند.

بر اساس آمار موسسات آمریکا، شمار کودکانی که در این کشور در معرض خشونت مسلحانه قرار دارند، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

یک مطالعه دیگر در آمریکا نشان می ‌دهد، روزانه حداقل هفت کودک و نوجوان آمریکایی قربانی استفاده از سلاح گرم می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳ هزار کودک و نوجوان با شلیک گلوله در آمریکا کشته‌ شده‌اند.

آمار واقعی جرم و جنایت در آمریکا توسط دولت و رسانه‌های این کشور سانسور می‌ شود، با این حال طبق آمار رسمی، میزان جرم و جنایت در آمریکا، بیست برابر سایر کشورهای توسعه یافته است.

طبق گزارشها، ۳۰ شهر آمریکا در سال ۲۰۱۶ شاهد افزایش جرم و جنایت بودند. فقط در شهر بالتیمور ۲۱۵ نفر به قتل رسیده اند. در سنت لوئیس ۱۳۶ نفر و در میلواکی ۱۰۴ نفر کشته شده اند.

شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا نیز شاهد افزایش ۴۴ درصدی جرم و جنایت با ۱۰۵ نفر کشته است. تیراندازی در بخش هایی از این شهر تقریباً هر روز اتفاق می افتد.