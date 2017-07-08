معامله ۷۲۴ هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، در هفته دوم تیرماه در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، ۳۱۶ هزار و ۶ تن انواع کالا به ارزش ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۱۹۵ هزار و ۴۳۳ تن فولاد، ۱۱۰ هزار تن سنگ آهن، ۵ هزار و ۱۷۰ تن مس، ۵ هزار و ۲۶۰ تن آلومینیوم، ۱۴۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۳ تن کنسانتره فلزات گرانبها، ۵۰ دستگاه خودرو سراتو و ۲۴ کیلوگرم طلا از سوی مشتریان خریداری شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۳۰۲ هزار و ۲۱۳ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار، ۱۲۹ هزار و ۸۴۱ تن قیر، ۶۰ هزار و ۹۴۶ تن مواد پلیمری، ۷۱ هزار و ۳۷۰ تن وکیوم باتوم، ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۲۱ هزار و ۹۲۰ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۱۰۰ تن گوگرد، ۵۰۶ تن روغن، یک هزار تن سلاپس واکس و همچنین ۳۰ تن آرگون خریداری شد.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز در هفته دوم تیرماه شاهد معامله ۱۰۳ هزار و ۸۶۴ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ارزش هزار و ۸۷ میلیارد ریال بود؛ در این تالار داد و ستد ۵۲ هزار و ۱۹۰ تن جو دامی، ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن شکر سفید، یک هزار و ۵۰ تن ذرت و ۳۲۴ هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه یک روز گوشتی مشاهده شد.

لازم به ذکر است در هفته ای که گذشت و در بازار فرعی بورس کالای ایران، ۲ هزار و ۵۱۰ تن سولفات آمونیوم، ضایعات فلزی، کنسانتره فسفات و نخ پلی استر گرید WP و همچنین ۲۵ هزار لیتر روغن کارکرده لوکوموتیو و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه داد و ستد شد.