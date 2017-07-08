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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۳

طی هفته دوم تیرماه صورت گرفت؛

معامله ۷۲۴ هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران

معامله ۷۲۴ هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران

طی هفته منتهی به ۱۵ تیرماه، ۷۲۴ هزار و ۷۱۸ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، در هفته دوم تیرماه در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، ۳۱۶ هزار و ۶ تن انواع کالا به ارزش ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۱۹۵ هزار و ۴۳۳ تن فولاد، ۱۱۰ هزار تن سنگ آهن، ۵ هزار و ۱۷۰ تن مس، ۵ هزار و ۲۶۰ تن آلومینیوم، ۱۴۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۳ تن کنسانتره فلزات گرانبها، ۵۰ دستگاه خودرو سراتو و ۲۴ کیلوگرم طلا از سوی مشتریان خریداری شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۳۰۲ هزار و ۲۱۳ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار، ۱۲۹ هزار و ۸۴۱ تن قیر، ۶۰ هزار و ۹۴۶ تن مواد پلیمری، ۷۱ هزار و ۳۷۰ تن وکیوم باتوم، ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۲۱ هزار و ۹۲۰ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۱۰۰ تن گوگرد، ۵۰۶ تن روغن، یک هزار تن سلاپس واکس  و همچنین ۳۰ تن آرگون خریداری شد.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز در هفته دوم تیرماه شاهد معامله ۱۰۳ هزار و ۸۶۴ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ارزش هزار و ۸۷ میلیارد ریال بود؛ در این تالار داد و ستد ۵۲ هزار و ۱۹۰ تن جو دامی، ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن شکر سفید، یک هزار و ۵۰ تن ذرت و ۳۲۴  هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه یک روز گوشتی مشاهده شد.

لازم به ذکر است در هفته ای که گذشت و در بازار فرعی بورس کالای ایران، ۲ هزار و ۵۱۰ تن سولفات آمونیوم، ضایعات فلزی، کنسانتره فسفات و نخ پلی استر گرید WP و همچنین ۲۵ هزار لیتر روغن کارکرده لوکوموتیو و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه داد و ستد شد.

کد مطلب 4025114

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