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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸

بقایی: آمریکا مربی و پرورش‌دهنده اصلی تروریسم در جهان است

بقایی: آمریکا مربی و پرورش‌دهنده اصلی تروریسم در جهان است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی نوشت: آمریکا به‌عنوان مربی و پرورش‌دهنده اصلی تروریسم در جهان فاقد هرگونه صلاحیت برای تعیین معیار درباره تعریف تروریسم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی درباره ادعاهای وزیر جنگ آمریکا راجع به تروریسم و اتهام‌زنی به ایران در این خصوص، در صفحه شخصی خود نوشت:

«روایت وزیر جنگ آمریکا در سالگرد ۱۱ سپتامبر درباره تروریسم دچار تناقض بنیادین است. نمی‌توان جنگ‌افروزی کرد، مرتکب ترورهای وحشیانه شد، به غیرنظامیان حمله کرد و همزمان مدعی مبارزه با تروریسم و تعیین‌کننده تعریف آن بود.

عاملان ۱۱ سپتامبر ایرانی نبودند؛ بلکه همان کسانی بودند که آمریکا خود آنها را در دهه‌های پیشین سازماندهی کرده و پرورانده بود. پس از ۱۱ سپتامبر نیز آنچه در افغانستان و عراق به نام «جنگ علیه تروریسم» انجام دادید، حاصلی جز کشتار خیل عظیمی از غیرنظامیان بیگناه و ویرانی گسترده در افغانستان و عراق نداشت.

با این اوصاف، استفاده از سالگرد ۱۱ سپتامبر برای توجیه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، جنگی که با ترور بزدلانه مقامات یک کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، همراه بود، تلاشی شرورانه برای مشروعیت‌بخشی به تجاوزی غیرقانونی با استفاده از زبان مبارزه با تروریسم است.»

کد مطلب 6944239

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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      هیچ کس درجهان حق نداردآمریکا را مدافع حقوق بشربدانددرحالی که آمریکا خودیک جنایتکارجنگی ومتجاوزِ کودک کشِ تروریست دولتی است.
    • زهرا IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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      احسنت به اصالت و شرفتون آقای بقایی

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