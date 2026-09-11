ادعای عربستان درباره حمله به خط لوله نفتی خود از خاک عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت امور خارجه عربستان مدعی شد که حمله به شاهرگ نفتی این کشور توسط چند پهپاد که از عراق آمده اند، صورت گرفته است.

این وزارتخانه ضمن محکوم کردن هدف قرار گرفتن «خط لوله نفت "شرق – غرب» افزود که این حملات چندین زخمی برجای گذاشته است.

این وزارتخانه همچنین افزود: عربستان در این مرحله ترجیح داده پاسخی ندهد و بر اساس درخواست نخست‌وزیر عراق، از تلاش‌های دولت مستقر در بغداد حمایت کند.

وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که کشورش حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات خود محفوظ می‌داند.

پیشتر یک منبع در وزارت انرژی عربستان اعلام کرد: «خط لوله نفت "شرق – غرب" در مناطق ریاض و مدینه منوره، صبح پنجشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (19 شهریور) هدف چندین حمله قرار گرفت.»

این منبع با تأیید توقف فعالیت این خط لوله به عنوان یک اقدام احتیاطی، افزود که این حملات چند مجروح برجای گذاشت که در حال حاضر تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار دارند.

منبع یاد شده در ادامه توضیح داد که تیم‌های فنی و گروه‌های اضطراری بلافاصله پس از وقوع این حملات در محل حاضر شدند و اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی خط لوله و بررسی سلامت آن، مطابق با طرح‌های اضطراری و پروتکل‌های ایمنی مصوب و با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط انجام دادند.

در همین حال ، دولت عراق در بیانیه ای از موضع عربستان سعودی و پاسخ این کشور به تلاش‌های عراق برای مهار اوضاع قدردانی کرد و گفت که نخست‌وزیر دستور آغاز تحقیقات فوری درباره حملات، شناسایی عوامل پشت آن‌ها و برخورد قانونی با افراد دخیل را صادر کرده است.

پیشتر، مقامات رسمی آمریکایی در گفتگو با سی ان ان هدف قرار گرفتن خط لوله جبیل-ینبع عربستان توسط پرتابه های یمنی را تایید کردند و از آتش سوزی نیز تصاویر ماهواره ای با کیفیتی منتشر شده است.

شبکه المسیره یمن گزارش داد که تصاویر ماهواره ای منتشر شده از گسترش دود ناشی از انفجار خط لوله به مساحت ۸۰ کیلومتری، نشان دهنده دقت این ضربه و چیزی بیش از یک وضعیت معمول آتش سوزی است.