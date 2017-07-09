مطالعه فرونشست زمین دردشت مرودشت/ اطراف تخت جمشید بررسی می شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: فرونشست زمین پدیده بحرانی است که سال‌ها است گریبان فارس را گرفته و هر سال باعث ایجاد مشکلات زیاد برای دشتهای استان می شود.

این پدیده که محصول برداشتهای بی مهابا از آبهای زیر زمینی است خود را به صورت فروچاله های عظیم هم نشان داده اما کماکان اصرار بر برداشت آب و کشت محصولات آب بر، استان فارس را به گفته محققان به رده های بالای جدول جهانی فرونشست زمین رسانده است.

شهرستانهای داراب، فسا، نی ریز، مرودشت و استهبان از جمله شهرستانهایی هستند که پدیده فرونشست در آنها بسیار نگران کننده است و باید مطالعات دقیقی پیرامون آن انجام شود.

طی این مدت فرونشست زمین در برخی از دشتهای فارس به ۳۰ سانتی متر هم رسیده و این آمار نگران کننده است. در برخی از این مناطق از جمله استهبان و مرودشت شکستگیهای زیرزمینی ایجاد شده که به صورت تونلهای گسیخته بوده و نگران کننده است.

بر اساس اظهارات کارشناسان زمین شناسی عوامل متعددی از جمله انحلال، تراکم نهشته‌ها و یا عملیات انسانی نظیر برداشت آب زیرزمینی و استخراج نفت و گاز می‌توانند باعث ایجاد این پدیده ‌شوند.

در دشت مرودشت نیز وضعیت این فرونشستها نگران کننده است به گونه ای که فرونشست در پارک جنگلی نزدیک تخت جمشید نیز دیده شده که باید قبل از هر اقدامی مطالعات دقیقی پیرامون بررسی این وضعیت انجام شود.

در این خصوص از چند روز قبل زمین شناسی استان فارس نسبت به برداشت دوباره از وضعیت فرونشست در دشت مرودشت و از جمله اطراف تخت جمشید اقدام کرده است.

در این رابطه مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) به خبرنگار مهر گفت: از چند روز قبل GPS در این دشت نصب شده تا آخرین وضعیت فرونشست در این محدوده به دست آید.

طهمورث یوسفی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ ایستگاه برای جمع آوری این داده ها در دشت مرودشت وجود دارد که یکی از این ایستگاه ها مربوط به تخت جمشید است.

وی افزود: بر این اساس داده ها و اطلاعات از میزان فرونشستها در یک دوره سه روزه جمع آوری شده تا بتوان به نتایج مناسبی دست یافت.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) با اشاره به اینکه این داده ها طی شش دوره دو ماه به دوماه برداشت می شود، گفت: بر این اساس می توان به نرخ فرونشست در این محدوده در سال ۹۶ دست یافت.

وی با اشاره به وضعیت نگران کننده فرونشست تاکید کرد: فرونشست زمین در بسیاری از کشور های دنیا از قبیل مکزیک، آمریکا ، ایتالیا، ژاپن، تایوان، تایلند، انگلستان، ایران و ... که با اضافه برداشت از منابع آبهای زیر زمینی مواجه هستند، مشاهده شده که به نسبت، بیشترین فرونشست ها در مکزیک ( مکزیکوسیتی) و آمریکا ( در کالیفرنیا) رخ داده است.

یوسفی با اشاره به اینکه بر اساس این آمار می توان دریافت بیشترین نشست زمین در مناطقی است که بیشترین برداشت بی رویه و افت سطح آب های زیرزمینی داشته اند، بیان کرد: در سال های اخیر نشست زمین همراه با افت سطح آب های زیرزمینی در خیلی از آبخوان‌های کشور مان نیز اتفاق افتاده که دشت های استان فارس، خراسان ، تهران، قزوین و کرمان در راس بالایی رخداد این پدیده قرار دارند و متوسط نرخ های فرونشست تا ۳۰ سانتی متر در سال را نشان داده اند.